Lecturas: “Mi cuarentena”, un proyecto de la región

Hace apenas unos meses, en estas mismas páginas, nos sorprendía la historia del proyecto “Mi cuarentena”, encabezado por la profesora Rosana Zeballos, de Villa Manzano. Allí, la docente del Centro de Educación Técnica Nº 31 había planteado un concurso literario con la intención de fomentar la lectura y escritura, pero terminó editando un libro. Y no solo eso: terminó editando el primer libro en la historia del pueblo.





Todo comenzó cuando Rosana buscaba una propuesta diferente. “Quería ver cómo incentivar la lectura en los más chicos, sobre todo cuando no los estaba viendo de forma presencial. Les grababa audios, relatos en WhatsApp y demás; hasta que dije ‘bueno, vamos a empezar al revés’. Si ellos escriben y después leen lo que sus compañeros escribieron quizás sea una buena idea. Y la verdad me sorprendí”, contó.

En aquel proyecto participaron 15 alumnos, y hubo 17 microrrelatos sobre cómo habían atravesado la cuarentena. Y a eso se sumaron los aportes internacionales: desde Brunei, Asia, con las ilustraciones; y desde Chile, por ejemplo, con el jurado del concurso. Todo eso se transformó tiempo después en un libro, uno que marcó la historia en Campo Grande.

Pero las novedades siguen. Porque esta semana, “Mi Cuarentena” endrá su versión ebook en las plataformas de Amazon, Apple y Google. “Este proyecto me sigue sorprendiendo día a día. Nunca fue el objetivo final la publicación, eso se pensó en el transcurso del trabajo”, explicó Rosana Zeballos, la gran encargada.

Previamente, el hecho de tener el libro en la mano fue una celebración por sí misma: “Fue maravilloso. Es la primera vez que los jóvenes de Campo Grande escriben un libro, y es el primer libro del pueblo. Que sean chicos y chicas tan jóvenes los que hayan llevado adelante esto es un orgullo. Para mí, si bien es simbólico, marca un antes y un después a nivel cultural”, aseguró. Al mismo tiempo, Rosana agregó que “cuando vimos que generaba esa repercusión, se nos ocurrió la idea de hacer la versión digital para que se pueda descargar desde cualquier lugar”.





De aquel libro en formato físico hubo 50 ejemplares, que se entregaron principalmente a los participantes, y que generaron una gran emoción en los niños y en los padres, quienes no podían creer lo que veían.

Ahora, con la publicación digital, Zeballos siente que “se está llevando el trabajo a otro nivel, y eso es una satisfacción enorme”. “La idea del ebook es promocionar los escritos a nivel internacional”, aseguró.

A eso hay que sumarle que el libro superó la plataforma puramente escrita. “A raíz del proyecto, pudimos llevar adelante varias actividades. Por ejemplo, grabamos un podcast para la Biblioteca del Congreso con lecturas de nuestro libro. En muchos casos, las lecturas fueron de los mismos autores; y en otros casos, algunos estudiantes voluntarios prestaron sus voces. Me pareció hermoso escucharlo después, porque nuestra localidad tiene una diversidad de acentos muy linda, y eso quedó plasmado”, relató Zeballos.

Este proyecto además tiene otra arista: que los chicos sientan que ganaron algo con su escritura. “Sabemos que no va a ser una venta masiva, pero va a haber un ingreso, porque la editorial nos entrega el 50% de las ganancias. Me pareció que lo más justo era repartir lo que ganamos entre los autores. Son 14 chicos y chicas, y hay un chico que también es estudiante del colegio, que participó ilustrando. Está bueno que los 15 estudiantes que participaron disfruten de las ganancias”, comentó Rosana.





Lógicamente, el éxito de este proyecto lleva a querer más. Y así también lo entendió Zeballos, quien aseguró que “es imposible no pensar en continuar con esto después de la repercusión que tuvo. Ya está terminado el segundo proyecto, que pienso abrir la convocatoria en marzo. Esta vez va a ser convocatoria abierta, no concurso; y va a estar destinado a todos los jóvenes de nivel medio de Campo Grande. Aquí hay 5 colegios secundarios, así que será para todos y todas, para que nadie quede afuera. Está bueno no centrarse únicamente en una escuela”. Claro, en la oportunidad anterior, muchos estudiantes por fuera del CET N° 31 habían comentado que les gustaría formar parte de un proyecto así. Y tendrán su chance.

“El segundo libro se va a llamar Sobrevivientes y va a ser un poco más amplio. Esperamos que tenga el mismo apoyo que tuvo esta convocatoria”, pidió Rosana. Y viendo el interés que le pone a este tipo de proyectos, no hay dudas que como mínimo tendrá un buen desarrollo.