Les gatillaron dos veces para robarles en una entradera en Cutral Co

Cutral co - inseguridad en el Barrio Belgrano ex 450 viviendas - Juan Thomes

Una familia sufrió una "entradera" en su casa del barrio Aeroparque de Cutral Co. Los delincuentes los amenazaron y gatillaron en dos oportunidades aunque las balas no salieron. Lograron llevarse 20 mil pesos, un teléfono y las llaves del auto. Se inició la investigación para intentar esclarecer el violento episodio.

La modalidad delictiva de "entradera" se repite en las últimas semanas en la comarca petrolera. En esta ocasión, la policía confirmó que la denuncia la hizo una familia que vive en la calle Salta del barrio Aeroparque de Cutral Co. Fue alrededor de las 22:40 del viernes.

Allí estaba un matrimonio, una adulta mayor también familiar y una niña, hija de la pareja. A esa hora sintieron que alguien golpeaba la puerta. Ni bien el hombre atendió, ingresó un delincuente armado que estaba acompañado por otra persona también armada.

"Los amenazaron y a la esposa, a la suegra y a la hija menor a quienes los hicieron tirar al suelo", explicó el comisario inspector Ariel Pereira. De inmediato le roban 20 mil pesos, un teléfono celular y las llaves del auto aunque no se lo llevaron.

"No hay lesiones pero uno de los delincuentes cargó y martilló dos veces el arma sin que el proyectil saliera", describió Pereira. Las víctimas no conocían a los delincuentes y si bien no los hirieron, las dos mujeres debieron recibir atención médica debido a la crisis nerviosa que sufrieron.

Los delincuentes huyeron del lugar en un vehículo aunque las víctimas no pudieron precisar de qué características. En el lugar no hay cámaras de seguridad urbana y tampoco alguna particular por lo que la investigación deberá ir a través de otros testimonios.