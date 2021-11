Levantaron el acampe en Cuesta del Ternero: «El territorio está ganado»

Después de 52 días, miembros de comunidades autoconvocadas de Chubut y de la zona Andina levantaron el acampe humanitario que tenía como fin asistir con alimentos y ropa a las personas de la Lof Quemquemtreu que tomaron un sector de Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón.

Desde el 25 de septiembre, personal del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro custodia ese lugar para que no ingresen más personas. La orden judicial está vinculada a que no se consolide la ocupación. Días después, se conformó el acampe humanitario a metros del control policial que se mantuvo hasta este sábado cuando los miembros decidieron desarmar el toldo, las carpas y los fogones.

El lonko de la Lof Pillañ Mawiza, Mauro Millán, aseguró que el hecho de levantar el acampe «no significa que se haya renunciado a nada. Todo lo contrario. El gobierno de Río Negro debería dar marcha atrás con la orden y permitir transitar libremente por la ruta 6″.

Respecto a la decisión de abandonar el lugar, Millán dijo que se suscitaron situaciones de acoso permanente por parte del COER hacia las mujeres, «violando su privacidad para ir al baño«.

Según expresó la vocera de la comunidad Quemquemtrew, Soraya Maicoño, «decidimos levantar este acampe porque aquí lo único que vale es el territorio y el territorio está ganado. No podemos caer en las perversidades de estos winka trewa (perro) que son capaces de espiar a las mujeres es cuando van al baño con tal de generar situaciones de represión. Es bajo, es ruin».

Millán acotó que «esta provocación no tuvo respuestas de quienes dirigen la fuerza a pesar de que se hizo la denuncia correspondiente ante la Comisaría de la Mujer de El Bolsón».

De todos modos, insistió en que el levantamiento del acampe no obedece a que se haya renunciado al territorio. «Son cuestiones estratégicas del pueblo mapuche. De todos modos, impedir que se lleve alimento es una medida basada en la intolerancia y en la imposibilidad de cualquier discusión», añadió.

La ocupación de la Lof Quemquemtreu comenzó el 18 de septiembre pasado. «La decisión de levantar el acampe, ¿está de alguna forma vinculada a que la gente de la toma ha logrado sobrevivir de alguna manera?», preguntó este diario. «La gente va a sobrevivir en cualquier circunstancia. Y eso es algo que me pone muy orgulloso del pueblo mapuche. No se van a morir de hambre», respondió Millán.

Dijo no haber tenido ningún contacto con los integrantes de la ocupación. «Se hicieron varias ceremonias y gritaban de un lado (de la ocupación) y del otro (del acampe humanitario). Lo cierto es que incluso la gente no mapuche que participó del Trawn a comienzos de noviembre intentó pasar por la ruta 6 y no les permitieron circular. No hablamos de la ocupación, hablamos de pasar por una ruta. La medida judicial no dice nada de la ruta«, señaló.

Por último, remarcó: «¿Cuánto puede perpetuarse una medida de estas características? Esa es la discusión de fondo y no cómo sobreviven los hermanos y hermanas. Hay una negación para que el conflicto se resuelva. Se pretende perpetuar una medida represiva».