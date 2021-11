Imputaron a dos mujeres mapuches por usurpación en Cuesta del Ternero

El juez de garantías Ricardo Calcagno admitió ayer los cargos que la querella y la fiscalía formularon contra Romina Jones y Ariadna Mansilla Cedrón, que se identifican como integrantes de la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, por la usurpación de un campo, ubicado en el paraje Cuesta del Ternero, distante a unos 35 kilómetros de El Bolsón.

Jones es prima de Facundo Jones Huala, que está preso en Chile tras ser condenado. La joven dijo que su domicilio es en la Lof Quemquemtreu (por Cuesta del Ternero). En cambio, Mansilla Cedrón informó que está domiciliada en Comodoro Rivadavia.

Por la toma del campo hay hasta el momento 6 personas imputadas. Son aquellas que la fiscalía y la Policía pudieron identificar del grupo que ocupó las tierras el 18 de septiembre pasado como un acto de recuperación de territorio mapuche. El grupo aún permanece en ese lugar.

Cuatro varones ya fueron acusados en la audiencia que se hizo el 24 de septiembre pasado. Pero faltaba Jones y Mansilla Cedrón que no habían comparecido en aquella oportunidad.

Calcagno rechazó el planteo preliminar de la defensora particular Andrea Reile, que asiste a las mujeres acusadas.La abogada había pedido que Rolando Rocco no intervenga como querellante en la causa, con el patrocinio del abogado Ernesto Saavedra.

Alegaba que Rocco no había sufrido ningún daño directo y, en consecuencia, no era víctima. Sostuvo que el lugar donde la Lof Quemquemtreu hizo la recuperación no había ninguna explotación forestal. “Pudo haber actuado como denunciante, pero no como víctima”, sostuvo Reile.

El fiscal de El Bolsón Francisco Arrien pidió al juez rechazar el planteo de la defensora. Recordó que Rocco tenía desde 1981 la posesión de esas tierras fiscales. La fiscal jefa Betiana Cendón se pronunció a favor de la intervención de Rocco como querellante.

Calcagno desestimó el pedido de la defensora. “Si no es víctima, entonces, ¿no sé cómo se llama la persona despojada?”, observó.

La querella y la fiscalía les atribuyeron a las dos mujeres haber usurpado el 18 de septiembre pasado el campo que Rocco poseía -con permisos de la Provincia- para desarrollar una explotación forestal, en el paraje.

Es la misma acusación que se le había hecho a los cuatro varones que fueron detenidos durante el allanamiento que el COER y personal policial hizo, junto con Cendón y Arrien, la mañana del 24 de septiembre pasado con una orden de Calcagno.

Reile rechazó la formulación de cargos contra sus asistidas. Alegó que cuando fueron demoradas por la Policía estaban participando de un trawún (reunión de comunidades mapuches). Pero Calcagno desestimó ese argumento. Recordó que el allanamiento se había hecho para identificar a las personas que estaban en ese lote “y en ese momento no existía tal reunión”.

La audiencia que se realizaba por videoconferencia se suspendió por problemas de conectividad.

Por eso, se reanudará hoy desde las 8, para resolver el tema de las medidas cautelares que la fiscalía adelantó que pedirá.