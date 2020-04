Liberaron a los integrantes del PO que fueron detenidos durante una protesta en Zapala

El Polo Obrero confirmó que los integrantes de la organización que fueron detenidos en Zapala esta mañana, fueron liberados. Se trata del secretario adjunto de ATEN Zapala, Lautaro Palma Parodi; Gabriel Ortiz, Cristian Espinoza, Mónica Enríquez y Gustavo Torres.

La organización social manifestó que la detención se produjo cuando el grupo de manifestantes realizaron una protesta frente al edificio de la Municipalidad. Reclamaban una falta de respuesta ante el pedido de alimentos y kits sanitarios para comedores y merenderos.

Desde el Polo Obrero aseguraron que Karina Bustamente también fue golpeada, pero no fue detenida. También denunciaron que a Parodi, le manipularon su celular y borraron mensajes de la aplicación Whatsapp.

Las personas que fueron detenidas realizan chequeos la guardia del hospital para constatar las agresiones de los efectivos policiales y que realizaran las denuncias correspondientes.

“Hace 10 días el gobierno anunció la compra de 30.000 módulos alimentarios y todavía no hay fecha de entrega. Se nos acusa de romper la cuarentena, sin embargo el derecho a peticionar no está prohibido, máxime cuando somos nosotros los que no tenemos para alimentar a nuestros hijos”, expresó el comunicado de prensa..