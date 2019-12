Lifune: en la previa de la final entre Alianza e Independiente, hablan los entrenadores

La final de Copa Neuquén tiene la particularidad de poner frente a frente a Independiente y Alianza, dos equipos con mucha historia y dirigidos por técnicos que están dando sus primeros pasos.

Los dos asumieron en la recta final de Lifune en vistas al actual certamen. El año que viene volverán a coincidir en el Regional Amateur.

Guillermo Doglioli, DT del Rojo.

“Llegamos de la mejor manera, con mucho ritmo y confirmando lo que fue la fase de grupos, demostramos que no fue casualidad. En octavos y cuartos se nos complicó más, en las semis pudimos ganar como veníamos jugando”, evaluó el DT del Rojo Guillermo Doglioli.

“El equipo se viene preparando para esto desde que inició el torneo. Desde que llegamos planteamos un cambio rotundo, los chicos están fuertes en lo físico y en lo táctico. Estamos contentos por haber llegado al último partido de la copa, este era el objetivo que nos habíamos propuesto”, aseguró, por su parte, el entrenador del Gallo Pehuén Páez.

Respecto al pase a la final, Doglioli expresó: “Con Don Bosco teníamos que abrirlo rápido, en la mayoría de los partidos lo hicimos así. Los chicos están muy concentrados, tienen clara la idea. Movimos al medio y se dio el gol de entrada, que es un mazazo para cualquier equipo”. En La Chacra, el local abrió el marcador antes del minuto de juego.

Los de Cutral Co vienen de vencer a Añelo en un partido duro, de mucho roce. “Ellos tienen jugadores desequilibrantes, con buen manejo de pelota. Tuvieron la primera clara y no la metieron, nosotros sí pudimos ser más contundentes. No logramos liquidarlo antes como sí lo hicimos en otros encuentros”, aseguró Páez.

Páez, DT de Alianza.

Ambos fueron elogiosos de su rival en la definición copera. “Estuve viendo algunos videos de Alianza. Son un equipo con historia como Independiente. Va a ser un partido durísimo, ellos trabajan bien la segunda pelota y la vía aérea. Yo creo que se va a ganar en el medio, tenemos que ser dinámicos y mover rápido la pelota. Nuestra ventaja es que tenemos muchos jugadores jóvenes y veloces”, analizó el técnico del Rojo.

“Independiente viene trabajando bien. Tiene un cuerpo técnico joven, con una propuesta interesante. Demostraron ser fuertes y ordenados en el todo el torneo”, comentó el DT del Celeste.

Aunque viven una semana especial, a días de una final importante, ambos buscan desdramatizar la previa. “Lo venimos trabajando como un partido más. Hay 3 o 4 jugadores que jugaron la final de 2017 que se perdió con Centenario y quieren revancha. El resto de los chicos tiene un hambre de gloria bárbaro, pero yo les transmito tranquilidad”, indicó Doglioli.

“Vivimos esta semana como cualquier otra, venimos bien y queremos seguir así. Estamos con alegría y confianza. La experiencia que tenemos suma, los referentes dan una mano grande”, afirmó Páez.