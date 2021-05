Lindo pase de Campazzo en la victoria de Denver sobre Charlotte

Fue 117 a 112 para el equipo de Mike Malone, que ganó el primero de sus cuatro partidos fuera de casa antes de finalizar la fase regular de la NBA. Facundo Campazzo anotó 8 puntos y dejó destellos de su calidad en el triunfo de Denver sobre Charlotte.

Los Nuggets están con 45 victorias y 24 caídas, en la tercera ubicación de la Conferencia Oeste y ya clasificados a playoffs. El cordobés fue titular pero no tenía puntos hasta el último cuarto. En el tramo final fue más preciso y marcó 8 unidades, que se sumaron a sus 4 rebotes, 6 asistencias y 3 robos en 37 minutos en cancha.

Las figuras de la noche fueron el serbio Nikola Jokic, con 30 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, y Michael Porter Jr., también con otros 30. Campazzo tuvo mucho protagonismo y, pese a que no fue su mejor partido, dejó destellos de su magia con un gran pase en el primer tiempo.

All the highlights from the first half!



MPJ: 23 PTS, 71.4% 3PT

Joker: 15 PTS, 8 REB

Campazzo: 3 REB, 5 AST#MileHighBasketball pic.twitter.com/wNOUsP6Pof