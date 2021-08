Listorti respondió al escrache antivacunas: “Se basan en científicos muy poco científicos”

El jueves, José María Listorti fue increpado por un grupo de activistas “antivacunas” que cuestionaron al conductor por querer mandarlos “a vivir en una isla”. Tras el incómodo episodio a la salida de su trabajo, el conductor hizo un descargo en sus redes sociales y dejó en claro la importancia de la vacunación contra el Coronavirus.

"Quería contarles, no si se habrán enterado, que ayer a la salida de la radio, del programa que hago en la Pop, fue un grupo de quince o veinte personas antivacunas, más o menos, a hacerme un escrache con un megáfono para debatir el tema", comenzó el conductor, contextualizando la situación que vivió horas previas.

"Primero: no se propone un debate de esa manera. No se propone yendo en patota con un megáfono al trabajo de uno. Eso es fundamental, se hace de otra forma, es muy agresivo hacer eso", expresó José María Listorti en Instagram.

"Segundo: conmigo no tienen que debatir absolutamente nada. Yo no soy del Ministerio de Salud. Si ustedes están en contra de la vacuna, tienen que ir a hablar con el ministro, exponer por qué están en contra y que el Gobierno decida si hay que vacunarse o no. Yo no tengo esa facultad ni me interesa tenerla", continuó.

"Por otro lado, para mí los argumentos de los antivacunas no me parecen sólidos. Que me digan que no hay que vacunarse porque se te pega una cuchara en el cuerpo, que te cambia la genética, que no hay que vacunarse porque colaboramos con el exterminio y una conspiración mundial no me parecen argumentos sólidos", aseguró el conductor.

Notablemente seguro de sus palabras, José María Listorti sumó: "Es muy difícil debatir cuando yo siento que del otro lado no hay un argumento importante. Se basan en científicos muy poco científicos. Yo no entiendo absolutamente nada de vacunas pero me baso en lo que dicen los científicos: los cientos de miles que están a favor de la vacuna. Los que están en contra son un grupo así de chiquitito".

Para cerrar, se declaró provacuna: “No me parece que haya que debatirlo, hay que hacerlo”. “Si todos somos antivacunas y nadie, absolutamente nadie, ni un solo ser humano se hubiese vacunado, imagínense el quilombo que tendríamos”, finalizó José María Listorti.