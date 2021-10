Lizy Tagliani respondió a quienes cuestionan los premios de su programa

El domingo 3 se vivió una noche de muchas emociones en la pantalla de Telefe de la mano de Lizy Tagliani. Martín, un participante de Trato Hecho, ganó dos millones de pesos y en lugar de usarlo para mejorar algo de su vida, hacer un viaje o un regalo a sus familiares, decidió donarlo.

"No me gusta ver a los chicos con hambre y frío y la plata va a ir a los comedores. Yo tengo todos los días comida, mis hijos y mi familia", manifestó antes de arriesgar todo lo que había conseguido para intentar alcanzar el premio mayor.

Finalmente, la suerte estuvo de su lado y en su última jugado se convirtió en el máximo ganador del programa de Lizy. "Es todo para ayudar, feliz de la vida. No puedo hablar", manifestó eufórico. Y minutos más tarde agregó: "Te juro que no lo puedo creer, se me secó la boca te juro. Vamos. Es todo para ayudar, feliz de la vida. No puedo hablar".

La victoria se vivió con muchas expectativas, que llevaron al ciclo de entretenimiento a tener un promedio de 10.4 puntos de rating y ser el segundo más visto del canal. Sin embargo, en las redes sociales una usuaria de Twitter el funcionamiento de su programa y Lizy no lo dejó pasar. "¿En cuántas cuotas se lo entregan? Hoy ganó en la pantalla pero no recibió el premio", planteó la mujer y su comentario tuvo muchos simpatizantes que señalaron que los ganadores nunca se llevan el monto total de lo que ganan por los impuestos, el pago en cuotas, la inflación y las reglas impuestas por la producción.

"Creo que en 90 días.. pero como lo grabamos hace tiempo ya lo debe estar por cobrar. Igual lo voy a ayudar y acompañar a donar así que ya lo mostraré. Qué vida tan triste la del desconfiado jaaa", respondió con humorista, con contundencia.

"No es deconfianza, querida Lizy. Esperar 3 meses en un país de un 50% de inflación es mucho. Entiendo que son menos platos de comida para lxs chicxs. Para el negocio televisivo 2 millones de pesos, son minutos de comerciales. Ojalá puedas acompañar cuando se haga la donación", le escribió otro internauta.

"Sí, tengo un montón de cosas y estoy juntando más", aclaró Tagliani, mientras que Telefe confirmó que en los próximos días Matías terminará de cobrar su premio, por lo que se espera que Lizy comparta con sus seguidores el momento en el que se efectúa la entrega del dinero a causas benéficas.