Llegan las PASO: 20 respuestas para las dudas principales antes de votar

1 ¿Qué son las PASO?

PASO es la abreviatura de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Primarias: porque es la primera etapa de la elección. Cada partido político puede tener distintos aspirantes a un mismo cargo. Los ciudadanos, sin necesidad de estar afiliados a ese partido político, definen mediante su voto cuál de todos esos aspirantes será el candidato para ocupar el cargo. Abiertas: porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si están afiliados o no a un partido político. Simultáneas: porque son el mismo día en todo el país para todos los partidos. Obligatorias: todos los ciudadanos tenemos la obligación de votar. Comúnmente, se las llama elecciones primarias.

2 ¿Qué se elige en la región?

En Río Negro y Neuquén, candidatos a diputados nacionales. Hay 9 listas en Río Negro y 13 en Neuquén. Quienes pasen a los comicios generales de noviembre, competirán por dos bancas rionegrinas y tres neuquinas en la cámara baja del Congreso.

3 ¿Dónde voto?

En www.rionegro.com.ar podés encontrar el link de acceso a los datos del padrón. Es muy importante el chequeo previo, porque el 25% de los argentinos no votará en el mismo lugar al que concurrió en las elecciones del 2019.

4 ¿Qué tipos de votos existen?

Se pueden clasificar en tres categorías: válidos, nulos y las categorías transitorias. Según el Código Nacional Electoral, los votos válidos son "los afirmativos", que son aquellos que se emiten con boleta oficializada de una agrupación. También es considerado legítimo el voto en blanco.

En tanto, el voto recurrido es aquel cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa.

Voto nulo es aquel que se emite con una boleta no oficializada, o cuando se emite con inscripciones o imágenes inadecuadas o se hayan incluido objetos extraños.

Otro de los tipos de impugnación es cuando hay un "voto de identidad impugnada", que es un voto sobre el cual el presidente de mesa o los fiscales consideran que el votante ha falseado su identidad; es decir, que no es el titular del documento cívico que presenta. La impugnación se realiza en el momento previo a emitirse el sufragio.

5 ¿Cuántas boletas por sobre?

En el caso de optar por un voto afirmativo, una sola. Para estas PASO en la región, el camino es más sencillo, porque sólo hay una categoría (diputados). Se considera nulo cuando se hayan incluido boletas de distintas agrupaciones políticas, o cuando se emite mediante boleta oficializada que contiene inscripciones o leyendas de cualquier tipo.

6 El voto en blanco: ¿beneficia a los ganadores?

Hay mitos y confusiones alrededor del voto en blanco. En primer lugar, hay que ratificar que es una opción válida para el elector que no desea apoyar a ninguna lista. Ahora bien, para las PASO forman parte -junto con los “afirmativos”- de los “votos válidos emitidos”, que conforman la base de cálculo de los porcentajes finales. Esto es importante, porque las agrupaciones tienen como primer requisito para llegar a las elecciones generales, superar el 1,5% de los votos válidos emitidos. Técnicamente, el voto en blanco no perjudica ni favorece a ningún competidor en las PASO, pero los partidos minoritarios cuestionan el sistema, porque al incluir los votos en blanco se amplía la base de cálculo y llegar a ese umbral legal les resulta más costoso.

En los comicios generales presidenciales los porcentajes finales se calculan con una base diferente, que no incluye a los votos en blanco, sino que se enfoca solamente en “los votos afirmativos válidamente emitidos”. Por eso, al reducirse la base de cálculo, los porcentajes finales pueden ser más altos que en las PASO con una misma cantidad de votos. Ese dato es clave para una elección presidencial, donde el ganador necesita llegar al 45% o al 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Pero en una legislativa general de medio término, como la que habrá en noviembre, el voto en blanco se computa igual que en las PASO.

7 ¿Cómo cerrar el sobre?

Fue el gran foco de desinformación en estas elecciones cruzadas por la pandemia. La directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, reiteró la recomendación de “colocar la solapa dentro del sobre y no pegarlo utilizando saliva”. También recalcó que “independientemente de la forma en que este cerrado el sobre (se puede usar pegamento o cinta adhesiva), esto no invalida el voto ni tampoco genera que el mismo sea impugnado”.

8 ¿Con qué documento puedo votar?

Podés votar con cualquier documento físico (el digital no es admitido), siempre que sea el último ejemplar emitido. Es otro dato importante para chequear en el padrón. En Río Negro existían ayer 2.000 ejemplares para retirar y por eso el Registro Civil anunció que sus delegaciones permanecerán abiertas todo el fin de semana.

9 Si estoy aislado por tener covid-19 o ser contacto estrecho ¿qué hago?

Las personas con coronavirus o en aislamiento están eximidas de la obligación de votar. Tienen 60 días para cumplir con el trámite de justificación de la inasistencia, en el sitio infractores.padron.gob.ar

10 ¿Qué hacer ante una persona con síntomas de covid-19 en una escuela?

Si la situación es advertida por un elector, debe dar aviso al facilitador sanitario (miembro de una fuerza de seguridad que estará debidamente identificado), quien deberá, en primera instancia informarle a esa persona que se encuentra justificada su no emisión del voto e invitarlo a retirarse a cumplir con el aislamiento preventivo. Para el caso de que dicho elector insista en ingresar y emitir su sufragio, el facilitador debe comunicarse en forma inmediata con la Secretaría Electoral Nacional del distrito, para actuar en consecuencia. La normativa prevé que pueda votar, luego de que se tomen todas las medidas para evitar los riesgos de contagio.

11 Formo parte de un grupo de riesgo ante el coronavirus: ¿puedo votar rápido?

La Justicia Electoral determinó que estas personas tengan prioridad para votar entre las 10.30 y las 12.30. Durante ese plazo no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo.

12 ¿Qué pasa si a las 18 no pude votar?

Si a las 18 del domingo hubiera electores haciendo fila afuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori.

13 No puedo votar. ¿Qué razones están admitidas y cómo justificarlas?

Los tres motivos válidos son enfermedad, estar cursando la enfermedad por coronavirus o ser contacto estrecho, o estar a más de 500 kilómetros del lugar para votar. Las justificaciones necesitan de un certificado que lo acredite, que debe cargarse en el sitio infractores/padron.gob.ar. Para el primer caso se necesita un certificado (emitido por profesional del sistema público), para el segundo un certificado que demuestre la enfermedad propia o del contacto afectado y por lo último, certificado en la comisaría más cercana para demostrar que se estaba a más de 500 kilómetros.

14 Jóvenes de 16 y 17 años. ¿Es obligatorio el voto?

El voto es obligatorio para todos los que integran el padrón electoral. La diferencia es que los menores de 18 años no tienen la obligación de justificar ante la Justicia la inasistencia a las urnas.

15 ¿Cuánto sale la multa por no votar?

El artículo 125 del Código Electoral dice que se impondrá multa de $ 50 a $ 500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección. Cuando se acreditare la no emisión por alguna de las causales que prevé el artículo 12, se entregará una constancia al efecto. El infractor incluido en el Registro de infractores al deber de votar establecido en el artículo 18 no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección.

En tanto, el artículo 126 determina que el infractor que no pague la multa “no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”.

16 El viaje a las escuelas.

La Justicia recomendó no concurrir a votar con acompañantes, principalmente menores de edad, para reducir la cantidad de personas circulando el domingo. También se sugirió, en la medida de las posibilidades personales, no utilizar el transporte público. De todas maneras, a nivel nacional se dispuso la gratuidad para el sistema de colectivos y trenes. En la región, el Tren del Valle que une Plottier-Neuquén-Cipolletti funcionará este domingo de forma gratuita. Los trenes especiales partirán de Plottier 9.50 y 15.20; mientras que, desde Cipolletti saldrán a las 11.10 y 16.40. Se aclaró que todas las formaciones se detendrán en la estación Neuquén.

17 Veda: qué está prohibido y hasta cuándo

Además de las restricciones relacionadas con el proselitismo, los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, están prohibidos durante el desarrollo de las elecciones y hasta las 21 del domingo. El Código Electoral también prohíbe tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio. El expendio de bebidas alcohólicas está prohibido desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

18 Bocas de urna. ¿Qué está permitido?

Las encuestas y proyecciones durante la jornada electoral se pueden realizar, pero está prohibido publicar o difundir los resultados durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.

19 Juzgados de Paz. ¿Por qué abren?

Los Juzgados de Paz de Río Negro permanecerán abiertos este domingo, como es habitual en los actos eleccionarios. Atenderán al público desde las 8 y hasta las 18. Los Juzgados de Paz deberán “evacuar consultas de los electores y eventualmente dar trámite a los recursos de amparo electoral que pudieran corresponder”. El objetivo es garantizar el derecho al sufragio.

20 ¿Hay clases el lunes?

En Neuquén la actividad del sistema educativo será normal. En Río Negro la mayoría de los alumnos no tendrá clases, porque el gobierno provincial dispuso asueto para el personal docente, corriendo el festejo del Día del Maestro. En el sector privado algunos colegios no seguirán esta pauta y mantendrán sus actividades sin interrupciones.