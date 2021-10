Llegó Cecilia Collueque, la campeona mundial de canotaje, y recorrió las calles en una autobomba

Un autobomba pasea a la remera roquense, Cecilia Collueque, por las calles céntricas. Acompañada de familiares y un centenar de vecinos tras obtener el campeonato mundial en su categoría.

“Volvimos a estar en el canotaje mundial, que me encanta, y es lo que más me queda. Los resultados en la categoría Seniors no acompañaron, de todos modos volver a vivir ese mundo me encantó y quiero volver otra vez”, fueron las primeras palabras de Collueque al pisar suelo roquense.

Después de la aventura vivida en Rumania, donde participó del Mundial de Canotaje de Maratón, donde se consagró campeona en Master, Collueque se encuentra recorriendo la ciudad y recibiendo el afecto de los vecinos que la siguieron a la distancia durante su compromiso mundialista.

Al bajar del vehículo que la trasladó hasta Roca, Collueque se fundió en un emotivo abrazo con sus familiares (primero con su mamá), y también le brindó su primera reflexión -de la nueva experiencia deportiva vivida- a RÍO NEGRO.

Collueque se encuentra de recorrida, a puro saludos y emociones encontradas, y con una bandera argentina sobre sus espaldas.

Hace minutos la caravana se detuvo al frente del municipio donde recibió el afecto de los empleados y transeúntes. Fue la propia intendenta María Emilia Soria la que le entregó un reconocimiento por su destacada labor.

Noticia en desarrollo