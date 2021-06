Llegó la calefacción a la capilla del hospital de Roca tras varios reclamos

El pedido de los trabajadores del hospital Francisco López Lima por las fallas en el sistema de calefacción en el consultorio respiratorio, tuvo respuesta favorable por parte de la dirección del centro de salud.

Durante la pasada semana, un grupo de trabajadores de la salud manifestó su malestar por las condiciones en que se desarrollan sus tareas en el consultorio respiratorio del hospital, donde se reciben y atienden a pacientes con síntomas de covid-19.

El consultorio, desde el inicio de la pandemia, funciona en la capilla ubicada en el predio y según los profesionales que cumplen funciones en el sector, no estaban dadas las condiciones edilicias. Por este motivo elevaron notas de reclamo a la dirección del hospital, al tener una calefacción adecuada en el lugar y tampoco sanitarios para recibir a los pacientes que llegan con dificultad respiratoria y síntomas vinculados al covid-19.

Entre los reclamos los profesionales expresaron que el consultorio respiratorio no estaba preparado para ser una unidad de cuidados.

Luego, la respuesta que brindó la dirección del hospital es que no se puede reparar la calefacción, ya que se debe solicitar un permiso al Obispado y tampoco se puede aumentar el caudal de gas porque los filtros se encuentran tapados.

Sin embargo, en la búsqueda de solucionar el conflicto, el miércoles pasado se realizaron inspecciones en el lugar por parte de las áreas de administración y mantenimiento del hospital. Frente a la situación se llegó a la conclusión que se colocarán dos turbinas para acondicionar el espacio.

“Se analizó cuál era la situación y se van a colocar dos turbinas para mejorar la calefacción porque es la mejor manera por el momento. No se puede ampliar más la calefacción porque es un edificio que no pertenece al hospital y además afectaría a los consultorios externos que funcionan. No es un tema sencillo”, explicó la directora del hospital Ana Senesi.

Al mismo tiempo, Senesi afirmó que con el tema de la capilla se viene trabajando desde el año pasado. “Se fueron arreglando calefactores, acondicionándolos y ampliando para que tengan un mayor caudal y potencial pero no resultó suficiente porque el calor se va hacia arriba y la capilla es un edificio alto y el frío se hacer sentir”.

También destacó la tarea que se realiza a cargo de los profesionales en el consultorio respiratorio.

“En la capilla se hace la atención de urgencia y es un consultorio más de los diez en los que se atiende y están ubicados en la Casita Luz Andina. Entiendo que el reclamo es justo, no están cómodos y fueron días de mucho frío por eso se buscó la solución. La situación de la capilla fue un paliativo por el covid para que la gente no tenga que ingresar y mezclar los pacientes covid con los no covid, por eso permanecen afuera”, afirmó Senesi.

Otras de las reformas que se hicieron tienen que ver con la colocación de un dispositivo hidráulico, que permite un cierre automático de la puerta de acceso, según explicó la dirección.

“Están funcionando las turbinas y sabemos que eso mejoró la calefacción dentro de la capilla” Patricia Baeza, profesional de la salud pública

En tanto, un nuevo pedido de los profesionales era contar con sanitarios para los pacientes y de acuerdo a lo manifestado no obtuvieron respuestas todavía.

Cabe destacar que durante el fin de semana se pudo ver a varias personas formando fila para realizar hisopados y recibir atención en el consultorio respiratorio.

Continúa la campaña de vacunación antigripal

En forma conjunta el municipio de Roca y PAMI cerraron con éxito la primera etapa del cronograma de vacunación antigripal destinado a afiliados y afiliadas a la obra social.

La campaña se desarrolla en distintos Centros Comunitarios de la ciudad, con el objetivo de acercar esa prestación a los barrios y evitar el traslado de los vecinos y vecinas. Uno de los lugares donde se aplicaron las dosis fueron en el CEMAR, punto digital de Barrio Nuevo y en los centros comunitarios de Mosconi-La Rivera y J.J. Gómez. Se vacunó en forma gratuita las personas afiliadas a PAMI mayores de 65 años que presentaron el carnet de afiliación y los menores de 65 lo hicieron presentando la indicación médica.

En tanto, la campaña continuará con el cronograma de vacunación en el CEMAR, el martes 6 y miércoles 7 de 10.30 a 13.