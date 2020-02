“Lo primero que hice para Amado Boudou fue cobrar una coima”

“Repartimos 200.000 dólares entre Boudou y Núñez Carmona", dijo el arrepentido del caso Ciccone Alejandro Vandenbroele. Tras renunciar al Programa de Protección de Testigos, el abogado imputado que podría complicar aún más al ex vicepresidente de la Nación ahora detenido, volvió a la carga con sus confesiones.

"El primer trabajo que hice para Boudou, siempre siguiendo las órdenes de José María Núñez Carmona (socio y mejor amigo del ex vice, hoy preso junto a él) fue el tema de Formosa donde cobramos una coima", señaló

Alejandro Vandenbroele, imputado colaborador.

Reconoció así que el primer dinero fuerte que entró en su sociedad The Old Fund fueron esos 200.000 dólares. En una entrevista que publicó ayer el diario Clarín, Vandenbroele admitió de esta forma que la firma cobró por un “asesoramiento” (que nunca existió) a la provincia de Formosa por la renegociación su deuda pública con el ministerio de Economía que manejaba Boudou. Es decir, se trató de una asesoría falsa, pero abonada por la provincia: nada menos que 6,8 millones de pesos.

- ¿Por qué entonces la sociedad cobró 6,8 millones de pesos de las arcas formoseñas?, le preguntó el periodista Nicolás Wiñazky.

- Fueron una coima.

- ¿Usted dice que solo se firmó el contrato con el gobierno de esa provincia y The Old Fund para cobrar sobornos y nada más?

- Exacto. Fueron coimas. Yo cobré 200 mil dólares de aquel momento. La plata fue repartida entre Boudou, Núñez Carmona y gente de la provincia.

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y detenido.

Vandenbroele aún no declaró como "imputado colaborador" en la causa que investiga por qué la sociedad The Old Fund, creada por Vandenbroele para comprar la ex imprenta de billetes privada Ciccone Calcográfica, "asesoró" a la provincia de Formosa. Vandenbroele

En la entrevista, Vandenbroele recordó que él mismo fue a retirar el dinero a una sucursal de un banco.

Según Vandenbroele, esos 6,8 millones de pesos se repartieron entre el ministro de Economía, Núñez Carmona, el propio Vandebroele, y uno de los operadores del mandatario formoseño, llamado Martín Cortés. "Fue todo una simulación", insistió Vandenbroele.