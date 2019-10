López Anadón: “Ningún candidato esbozó planes en energía”

La Argentina Oil&Gas 2019 tuvo un arranque tranquilo durante el primer mediodía, pero luego del acto inaugural y durante los siguientes tres días se superó la cantidad de asistencia de las ediciones anteriores. Incluso desde el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) aseguran que en total se llegó a los 25.000 visitantes únicos.

La expo tuvo la presencia de expositores de todos los calibres, provincias y países como China y Rusia. Además, de la ronda de negocios internacional participaron delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido y Brasil.

El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, dialogó en exclusiva con Energía On, y resumió todo lo que dejó el encuentro más importante de la industria. Brindó su lectura sobre lo que dejaron los CEO referentes del sector durante la expo, habló de la ley Vaca Muerta y le dejó un mensaje a los candidatos presidenciales: “Cualquiera que asuma deberá poner un ojo en esto, ver que rumbo llevará la industria y acordarlo con el resto de las fuerzas políticas”.

Las firmas regionales también estuvieron presentes en la AOG 2019. El stand de EDVSA fue uno de los más concurridos.

P-¿A qué se debe la gran convocatoria que tuvo esta edición de la AOG?

R-Esta exposición se prepara dos años antes, así que hubo un cúmulo de cosas que fueron sucediendo. Para mí es que toda la actividad de Vaca Muerta fue incorporando y haciendo crecer otras compañías de bienes y servicios. Algunas ya estaban en la industria, otras nuevas se incorporaron con nuevas tecnologías y todo eso hizo que estas compañías tuvieran la necesidad de mostrarse y conectarse con compradores y vendedores.

Todo eso ha dado lo que es el nivel, la calidad de los stands y el tamaño de la muestra que ocupó un predio de más de 30.000 metros cuadrados. La tecnología va avanzando permanente y Vaca Muerta, como otras operaciones petroleras, requieren permanente incorporación de tecnología que te permitan bajar costos, aumentar la productividad, mejorar el incremento en las reservas y todo eso atrae gente que quiere ver qué está pasando.

P-¿Qué balance hacen desde el IAPG sobre lo que dejaron los CEO?

R-Nos juntamos con CEO no solo de compañías de E&P conocidas, sino también de servicios, fabricantes, mixtas, empresas de transporte de gas y comercialización. Hemos abarcado toda la gama que involucra el gas y petróleo, que no es solo cuánto produce un pozo y qué pasa con esa producción, sino con toda la cadena. Hay pymes de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y de Neuquén que se han reconvertido para dar servicios petroleros.

Hemos tenido la lectura de todos los sectores y todo esto me han llevado a dos conclusiones. Primero hay muchas iniciativas, muchas cosas que se pueden hacer y en muchos casos ya decisiones de invertir concretas. Y por otro lado falta realmente un poco del lado la política, que se den las condiciones a largo plazo y no que un gobierno haga algo y el siguiente todo lo contrario. Sino que esas condiciones superen los pasos de los gobiernos, porque con eso solo, con el entusiasmo que tiene la industria, se van a producir grandes hechos para Argentina.

En un contexto macroeconómico muy complicado del país acá lo único que se pidió es que no cambien las reglas, a pesar de que las compañías están afectadas por la coyuntura como el resto del país, pero se pidió eso. Que no cambien las reglas.

P-¿Cuáles son las preocupaciones de las empresas?

R-A las empresas les preocupa el flujo de capitales y les preocupa la macroeconomía que permita financiamientos más baratos. Hay que bajar costos, nosotros competimos con otras operaciones de otros países y los mercados reciben crudo o reciben gas de todo el mundo y, si vos no concurrís a eso con un precio adecuado, no te van a comprar. Dentro de los costos está el financiamiento por eso han reclamado condiciones de largo plazo.

Cualquiera que asuma debería poner un ojo en esta industria, ver qué rumbo llevará y acordarlo con el resto de las fuerzas políticas”. Ernesto López Anadón.

P-¿Qué estiman que puede pasar en el corto plazo?

R-Nosotros como IAPG no sabemos realmente que es lo que puede llegar a pasar porque no hay definiciones. El instituto es técnico, no entramos en estos pormenores, nos gusta más pensar cómo se aplica la tecnología, el largo plazo, las oportunidades que hay. Si alguien hubiese esbozado los planes en energía podría opinar, pero ninguno de los candidatos habló sobre esos planes. Yo creo que la industria de gas y petróleo es tan importante que cualquiera que asuma debería poner un ojo en esto y ver qué rumbo lleva y acordarlo con el resto de las fuerzas políticas.

P-¿Creen que es necesaria una Ley Vaca Muerta?

R-Muchos hablan de la Ley Vaca Muerta, otros del blindaje, yo creo que tiene que haber algo para la actividad, no podemos salir hoy a exportar y mañana dejar de hacerlo. Tenemos que tener reglas fijas porque los compradores quieren la certeza de que soy un proveedor que cumple con los contratos. Los que invierten en perforación lo mismo.

Pero no solo eso, alrededor de ese aumento de la actividad están las inversiones que hacen los fabricantes, las compañías de servicio en maquinarias y demás que también las tienen que hacer antes y si después los cortan, quedan un montón de inversiones sin utilizar que es gasto del país que no tiene renta.