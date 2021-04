Los adolescentes cada vez leen más

“Mis papás me dicen que deje el celular y que agarre un libro, pero yo estoy leyendo una novela en el celu”, le dijo un alumno a Victoria, su profesora de lengua. Ella pensó en los padres que no entienden que la literatura circula por otros lugares, en la sociedad que repite que los chicos no leen, escuchó a sus alumnos y comenzó a descubrir un mundo que estudia al detalle, compuesto por wattpad, booktubers, bookgramer, booktokers.

En la actualidad, las redes sociales son las protagonistas del mercado editorial juvenil. En ese micromundo digital confluyen recomendaciones de libros, escritores que quieren dar a conocer su trabajo y lectores adolescentes, ávidos de interactuar con otros usuarios y con los autores de sus libros favoritos.



Victoria Saez estudió licenciatura en letras y tiene una beca doctoral en Conicet con la que investiga el tema. Sostiene que la frase que señala a “que los adolescentes no leen”, queda cada vez más atrasada y desestabilizada, aunque el discurso perdura. Lo muestran los números de la industria editorial, que dejan ver que, el juvenil, es uno de los sectores que más creció en los últimos años.





“En la academia y en el mundo editorial, a todos nos queda claro que los jóvenes leen, leen mucho. Marcan tendencias y les dicen a las editoriales que quieren que se publique. Escriben además de leer. Hay un rol muy activo por las redes sociales y las tecnologías” Victoria Saéz.

Foto: FLorencia Salto.

En su trabajo como profesora Saez descubrió los nuevos modos de circulación de la lectura y escritura con sus alumnos. Así abordó su tema de investigación doctoral. “Descubrí que se armaba un circuito de libros, de lecturas, escrituras y literatura entre los adolescentes. Mis alumnos me enseñaron que era Wattpad, quienes son los booktubers, bookgramer, los booktokers”.



Wattpad es una plataforma para lectores y escritores. Allí se pueden leer y publicar de manera gratuita novelas, cuentos y fanfiction. El sitio nació en 2006 y actualmente cuenta con 45 millones de usuarios en el mundo.



“Es una plataforma y también una red social porque los usuarios se pueden conocer e interactuar. Está centrada en la literatura, en los relatos. Los usuarios publican principalmente novelas y cuentos, aunque también poesía. El mayor porcentaje es lector. Es muy común. Casi todos los chicos de una secundaria lo conocen y lo descargaron”, dijo.

Wattpad tiene las características de otras plataformas, en la que se puede votar, se contabilizan las lecturas, las descargas. Es muy interesante porque los usuarios, más que nada, son menores de 20 años.

Los lectores pueden comentar cada línea de una publicación a medida que se van subiendo. Debaten sobre lo que sucedió, sobre los diálogos, y eso puede influir en lo que, el creador de la historia, narrará en el próximo capítulo .

No todos son redes sociales. Los adolescentes leen libros en el celu

Nuevos actores que comparten sus lecturas en las redes.

Los booktubers hablan de libros en Youtube y forman comunidad. Los bookstagramer hacen lo mismo, pero en Instagram con audiencias propias, y recientemente aparecieron los booktokers, en Tik Tok.

Como explicó Saez, éstos, “son los más jóvenes, porque ellos van migrando de plataformas, a buscar otras herramientas tal vez donde no están los adultos”. Con videos de no más de un minuto, directos y al grano, pueden motorizar la venta de novedades y otros títulos de los catálogos de sellos locales. Muestran libros que compraron, experiencias de lecturas”, relató.



Esos jóvenes que usan las redes sociales para hacer todo, muestran que no implica que se dejaron de leer libros en papel, sino que se potenció el consumo de libros. Y en esta biblioteca mitad virtual, mitad de papel, también aparece con fuerza el término fanfiction. Son textos escritos por fanáticos que incluyen personajes, escenarios, mundos o personas reales de otras obras artísticas para escribir nuevas historias. Por ejemplo, una historia alternativa con los personajes de Harry Potter.

“Cuando cursaba la secundaria a los que nos gustaba leer éramos un círculo raro. De pronto las redes sociales vinculan a los que les gusta leer, se vuelven actividades populares, se celebra la creatividad”, dijo Victoria.

Balance positivo



Wattpad es un reservorio de potenciales best seller. El libro After, de la autora Anna Podd, por ejemplo, salió de allí, se vendió un montón, y se hizo la película. Aunque no funcione siempre así.

“Las editoriales ponen el ojo en Wattpad para publicar y es entendible. Hay una novela que tiene 10 millones de votos, 5 millones de lecturas y son números apabullantes para los números que maneja la industria editorial”, analizó la profesora.



Pero como explica Saez, hay tensiones que se dan en cuanto a cómo las plataformas imponen sistema de popularidad y jerarquía en función de los votos, las vistas, descargas. Eso se replica en otros segmentos de consumo.

“Tiene aspectos positivos, en cuanto a el interés por la lectura, el fomento de la creatividad, pero también está la lógica de las redes sociales de jerarquizar gustos, temas, intereses, que incluso puede generar frustraciones, porque algunos no se animan a publicar por no tener suficientes vistas, o tener comentarios negativos. Igual el balance es positivo. Nunca se leyó y se escribió tanto como en esta época”.

¿Qué es Wattpad?

datos y números

* Tanto la plataforma Wattpad como las apps están disponibles para 27 idiomas. Se trata de un fenómeno en expansión: cada mes, se publican 400 millones de contenidos nuevos y se crean más y más usuarios.

* En Argentina Wattpad cuenta con aproximadamente un millón de usuarios.

* Wattpad propone veintidós géneros o categorías para que los escritores encuadren sus obras.

* En cada uno de los segmentos hay un ranking que posiciona a las obras más leídas, es un “Top 1000” que se modifica seguido para que los lectores puedan elegir los libros con mayor facilidad.