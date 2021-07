Varados: esperan en Nueva York los barilochenses que ganaron el Panamericano de Hockey

Los barilochenses Bruno Mayo y Facundo Navarro participaron de los Juegos Panamericanos de Hockey en Estados Unidos, en los que Argentina se coronó campeón asegurándose un lugar para el Mundial en Bélgica. Hoy permanecen varados en Nueva York debido a las restricciones por la pandemia.

“Me lo tomo de la mejor manera. Algunos tenían cosas para hacer pero lo cierto es que estamos aprovechando para conocer. Ayer conocí la Estatua de la Libertad y varias obras arquitectónicas que, como estudiante de arquitectura, me interesan mucho”, sintetizó Facundo, de 22 años.

Pese a la cancelación del viaje, reconoció que aún festejan el triunfo ante Estados Unidos en la final el domingo pasado. “Incluso los estadounidenses estaban conformes porque veían en nosotros muy buen hockey. Ahora tenemos siete meses para prepararnos ya que del 2 al 6 de febrero se juega el Mundial en Bélgica. Argentina obtuvo la única plaza de América”.

Los barilochenses debutaron en la selección nacional. Foto: gentileza

Este barilochense empezó a jugar al hockey cuando tenía apenas 6 años y hasta los 18, entrenó en el Club Pehuenes. Integró la Asociación Bariloche de Lagos del Sur hasta que se radicó en Buenos Aires para estudiar Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde entonces, entrena hockey césped en el club Banco Provincia en Vicente López.

“Calzarme la camiseta celeste y blanca me generó muchos sentimientos encontrados. Era difícil concentrarse así que intenté tomarlo con tranquilidad y calma. Fue increíble. Es la primera vez que Argentina se mete en un Mundial”, contó.

El plantel nacional desembarcó en Filadelfia, Estados Unidos, el 20 de junio. Entrenaron durante dos días para adaptarse a la cancha y a las altas temperaturas. Los dos primeros torneos se disputaron el 25 de junio; otros dos, el 26 y la final fue el último domingo con el equipo local.

“Es la primera vez que integro la selección nacional y fue un sueño. No caía. Había muchas ganas, buena energía, estábamos todos en la misma sintonía. Éramos 5 los que debutábamos en un Panamericano”, señaló Facundo.

Bruno, por su parte, reconoció haberse emocionado al saber que integraba la lista de convocados para la selección nacional. “Sentí una felicidad enorme porque no lo esperaba. Nos juntamos todos a comienzos de mayo para entrenar. El primer partido estaba recontra nervioso pero muy contento. Cuando me tocó jugar, los nervios se me fueron. Mis compañeros me dieron mucha confianza. Y la final con Estados Unidos fue un partidazo. Mucha adrenalina”, confió el barilochense de 21 años que comenzó a jugar al hockey con 10 años en el club Pehuenes. Al terminar la secundaria, partió a Buenos Aires para estudiar pero finalmente, decidió volver a Bariloche para sumarse al profesorado de Educación Física en el Centro Regional Universitario de Bariloche (CRUB).

Los barilochenses debutaron en la selección nacional. Foto: gentileza

Ambos jóvenes destacaron el constante apoyo de familiares, amigos y exentrenadores durante el torneo. “Fue shockeante, impactante. Terminábamos de jugar y teníamos el celular explotado. Nos tomábamos dos horitas para contestar a la gente que nos hacía el aguante. Nos felicitaban y nos decían que veían a la Argentina como nunca había jugado”, reconoció Facundo.

El regreso de los 12 jugadores y los técnicos estaba previsto para el martes pasado pero al llegar al aeropuerto, les informaron que los vuelos a la Argentina estaban cancelados. Los barilochenses aseguran confiados que volverán en un momento u otro. “Sabemos que se está haciendo lo posible para volver cuanto antes”, sostuvo Facundo.

“Por suerte, pudimos conocer la ciudad -acotó Bruno-. Fuimos a distintos puntos turísticos, así que estamos contentos. La Confederación Argentina se hace cargo del alojamiento y comidas. No estamos seguros cuándo será la vuelta peros seguramente, será pronto”.