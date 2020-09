Los casos positivos jaquean a ciudades del interior de Neuquén

Duras restricciones a la circulación se resolvieron ayer en Chos Malal, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Manzano Amargo.

En la antigua capital de Neuquén, el comité de emergencia diagnosticó que había 10 personas activas con covid-19, 55 en estudio y aproximadamente 200 personas aisladas a la espera de resultados de hisopados.

Se estableció que desde el lunes y por 14 días, no habrá atención al público en ninguna dependencia municipal. Solo se atenderán urgencias y se invitó a hacer lo mismo a las instituciones no esenciales. También se impidió la circulación de 0 a 6 y el transporte de artículos no esenciales podrán ingresar cada 7 días, descargarán la mercadería en el Campus Universitario dónde la retirará el comerciante local.

En Villa La Angostura, en tanto, las autoridades municipales y sanitarias resolvieron extender las restricciones a las actividades no esenciales durante el fin de semana, lo que se denomina como fase 1, luego de que se confirmara que son 17 los casos activos de coronavirus en la localidad.

El jefe de la Zona Sanitaria IV, Néstor Sáenz, y el intendente, Fabio Stefani, dieron una conferencia de prensa para informar sobre la continuación de las restricciones y que se esperaba para este domingo el resultado de los hisopados.

Stefani dijo que por recomendación de Omar Gutiérrez, se decidió extender las restricciones de circulación y el cierre de comercios no esenciales por otras 48 horas.

“Tenemos dos casos conglomerados, y tenemos una chica embarazada sin nexo que hace pensar que el virus esta circulando en la localidad. Es preferible tomar hoy esta decisión y no lamentarnos esta semana”, dijo Stefani, aunque Sáenz apuntó que no había aún transmisión comunitaria en la localidad.

En tanto confirmó que no podrá abrir el centro de esquí Cerro Bayo este fin de semana, como estaba previsto.

También en Manzano Amargo se resolvió volver a fase 1, según resolvió el comité de emergencia de Manzano Amargo - Pichi Neuquén. Es por el primer caso positivo de covid 19 y se implementó de manera preventiva por 72 horas. Se adoptará una modalidad de aislamiento de la localidad y por 72 horas se restringe la circulación de personas en todo el ejido para facilitar el trabajo de investigación del personal de Salud.

En San Martín de los Andes, se reforzaron los controles en las calles y en los ingresos. Fue porque se confirmó que se registró un nuevo caso -el único activo hasta momento- en la localidad, producto del resultado de un hisopado recibido en las últimas horas.

Se trata de una persona de sexo masculino, perteneciente a la Policía de la Provincia quien reside en la ciudad, pero presta servicios en la localidad de Piedra del Águila.

Según detalló la Zona Sanitaria IV, el joven presentó síntomas mientras se encontraba de servicio en cercanías de Piedra del Águila, producto de eso fue aislado en el mismo lugar de trabajo. Luego, se procedió al hisopado de la persona y a su traslado.