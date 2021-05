Los concejales de Bariloche no logran un acuerdo para designar al Defensor del Pueblo

A pesar de que los plazos se acortan, el Concejo Municipal de Bariloche está lejos de alcanzar el consenso necesario para elegir un nuevo Defensor del Pueblo en reemplazo de Beatriz Oñate, cuyo mandato vence dentro de 11 días. La designación debe realizarse por mayoría especial de ocho votos y hasta ahora ninguna de las 14 personas que presentaron su candidatura lograron reunir suficientes adhesiones.

Los concejales no hacen nombres y manejan el tema con cuidado hermetismo, pero ya comenzaron a barajar como un escenario posible el de llegar a la fecha límite sin acuerdo alguno, lo cual dejaría el cargo vacante por tiempo indefinido.

El Concejo inició el proceso de selección con tiempo suficiente (hace casi tres meses), hubo convocatoria a inscripción de interesados, presentación de proyectos y una audiencia pública presencial que se realizó el 31 de marzo, en la cual los 14 expusieron sus méritos para ser electos.

Beatriz Oñate se presentó en busca de un nuevo mandato y los otros aspirantes son Hugo Orsili, Alfredo Chaves, Teresita Méndez, Violeta Gallardo, Celeste Ratto, Sebastián Scheimberg, Carlos Sacchi, Analía Woloschuk, Emiliano Guenin, Ingrid Kuster, Juan Bellocq, Juan Inza y Sonia Gutkin.

Sobre los concejales pesa también el antecedente que en las tres elecciones anteriores (desde que se creó el cargo) los defensores del pueblo fueron electos por consenso, sin demora alguna.

El bloque oficialista tiene cinco votos y su presidente, Carlos Sánchez, admitió que hasta ahora acuerdo a la vista. Estimó que el miércoles en la reunión de Comisión Legislativa hablarán del tema. Dijo que incluso dentro de su propio bloque hay opiniones contrapuestas y todavía no tienen un nombre o una terna de consenso.

Señaló que “los criterios son distintos, hay quienes prefieren privilegiar alguien con experiencia en la función pública” y otros que no lo consideran un factor determinante. “De mi parte, lo importante es que el Defensor entienda que es un espacio de diálogo, de mucho ida y vuelta con los vecinos”, dijo Sánchez.

Agregó que la audiencia pública les dio “muchos elementos” para evaluar, lo mismo que las entrevistas que mantuvieron con algunos de los candidatos. Pero la elección no es nada fácil. Aunque Sánchez no hizo nombres, una versión que circula en el Deliberante indica que el oficialismo trabaja para lograr la continuidad de Oñate, impulsada decididamente (como hace cuatro años) por el dirigente del sindicato de Comercio Walter Cortés.

De parte del segundo bloque en importancia (el Frente de Todos, con tres miembros) tampoco se filtró ningún nombre. Aunque trascendió que habrían hecho un primer descarte y tienen cuatro candidatas preseleccionadas, todas mujeres. En esa lista no estaría Oñate.

Sánchez dijo que la cercanía de la fecha influye a medias. “No es una cuestión que nos desvele”, aseveró. Dijo que si no consiguen el acuerdo de ocho votos a tiempo para el 15 de mayo “no será un fracaso”.

Muy distinta es la visión de la concejal del Frente de Todos Roxana Ferreyra, quien sí interpretó que el Concejo arrastraría el desacuerdo como una frustración. “No estaría bien para la democracia”, afirmó. Entendió que el oficialismo tiene la responsabilidad de convocar y proponer mecanismos para la búsqueda de consensos, “pero no lo ha hecho”.

Ferreyra admitió que “es muy difícil que la elección no se cruce con las afinidades políticas”. Sin hacer nombres, dijo que “hay muchos de los postulantes que podrían hacerlo muy bien”.

La presidente del bloque del FdT, Julieta Wallace, dijo que “la última y única vez” que se habló del tema en una Legislativa fue a propuesta suya, hace ya varias semanas, y que el oficialismo y la presidencia del Concejo hasta ahora no han vuelto a proponer más nada.

Dijo que el mecanismo de elección debería ser a partir de una terna, que tampoco está definida. “Hay una responsabilidad del oficialismo en garantizar la institucionalidad -observó Wallace-. Sería un fracaso de la política dejar a los vecinos y vecinas de Bariloche sin Defensor del Pueblo”.

Uno de los concejales de bloque “unipersonal”, Pablo Chamatrópulos (Podemos), dijo que el problema para alcanzar coincidencias en el Concejo no hace más que reflejar que “el sistema está caduco”. El concejal vecinalista hizo público su proyecto de elegir al Defensor del Pueblo por el voto popular, lo cual demandaría una reforma de la Carta Orgánica.

Chamatrópulos dijo que mientras ello no ocurra “el mecaniso vigente obliga a hacer un esfuerzo para conciliar posiciones, pero no hay avances”.

Señaló que tiene un favorito pero no lo va a hacer público por ahora. “Que se reúnan las voluntades de ocho legisladores es difícil, no lo estoy viendo. El mecanismo no es idóneo y no le permite a la Defensoría tener una relación más directa con la ciudadanía”, opinó.