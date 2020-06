Los desafíos de los deportistas neuquinos que volvieron a la actividad

Luego de más de dos meses de inactividad por el aislamiento obligatorio, muchos deportistas neuquinos pudieron volver a los entrenamientos a partir de la habilitación de varias disciplinas individuales por parte del gobierno provincial.

El 30 y 31 de mayo fue la prueba piloto con el permiso de ocho deportes. Otros siete se agregaron el último fin de semana a los que se añadió el día viernes. El balance ha sido positivo y por eso se sumará también al jueves.

Una de las primeros en regresar fue el atletismo. Más allá de la previa reglamentación de las salidas recreativas, se incorporó la posibilidad de salir a correr, algo que pudieron aprovechar los deportistas.

La recomendación es no utilizar circuitos y mantenerse en un radio cercano al domicilio.

“Salgo a correr sola a orillas del río. Busco un lugar donde no haya muchas personas para respetar el distanciamiento. Estuve 45 días trotando en mi casa y haciendo ejercicios pero no es lo mismo, estamos acostumbrados a otro tipo de entrenamiento”, expresó la atleta Susana Morales.

“Estamos contentos de poder volver a salir, cuesta porque se perdió mucho tiempo y estamos acostumbrados a un ritmo alto de entrenamiento. De a poco se siente como volver a la normalidad. En parte me sirvió el descanso, venía de competir mucho”, agregó.

Otro de los primeros deportes en regresar fue el canotaje. Al respecto, el palista Maximiliano Chierasco aseguró: “Fue rara la vuelta después de tanto tiempo, era algo que deseábamos. No es lo mismo remar en un simulador que en el bote. En mi casa lo tengo pero no es igual. La fuerza que genera el simulador es distinta a la del agua. Fue exigente, me encontré con un río muy alto y la correntada fuerte”.

A su vez, ya se pone objetivos para los próximos meses. “Estoy contento, la puesta a punto se va a ir dando paulatinamente. Confiamos en tener de nuevo la regata en 2021, vamos a ir entrenando con miras a eso”, indicó.

Desde el viernes, el patín, uno de los emblemas neuquinos, fue otra de las disciplinas que obtuvo el permiso provincial.

“El entrenamiento es progresivo, recién llevamos tres días. El regreso se da despacio, tengo que volver a adaptarme a los patines. Mientras vayan pasando las semanas vamos a ir a tratando de sumar intensidad para estar de nuevo a tope”, comentó el patinador Francisco Reyes Petrelli.

“Usamos barbijo y alcohol en gel. Como somos pocos entrenando pudimos cumplir con el distanciamiento sin problemas”, añadió.

Además de los mencionados, los otros deportes que ya retornaron son: ciclismo, pádel, tenis, golf, kitesurf, hipismo, motocross, enduro, pesca, natación, tiro con arco y tiro deportivo.

En el Alto Valle de Río Negro y en parte de la zona andina se mantiene el aislamiento y en ciudades como Roca se volvió atrás respecto a las caminatas recreativas y salidas en bicicleta. Neuquén mejoró su situación sanitaria, pasó a otra fase y, de a poco, puede ir retomando la normalidad.