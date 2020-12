Bariloche denunciará en la Justicia a los egresados que viajaron con coronavirus

El ingreso de egresados a Bariloche con el supuesto conocimiento de que portaban el coronavirus, generó la reacción del municipio que esta tarde anunció que presentará una denuncia penal para que la Justicia investigue la responsabilidad de los estudiantes.

Esta semana se conoció que dos egresados de un numeroso grupo de 160 estudiantes que llegaron a Bariloche en "burbuja" el 12 de diciembre pasado, presentaron síntomas durante su estadía y fueron confirmados con la covid-19. Al retornar a Buenos Aires el resto del grupo, se detectaron otros 10 contagiados, entre ellos coordinadores.

Las autoridades locales desde el primer momento apuntaron a la "responsabilidad individual" de los estudiantes y señalaron posibles incumplimientos como la falta de aislamiento en las 72 horas previas del viaje y la información fraudulenta en al menos un caso cuyo test de coronavirus le dio positivo antes de viajar.

El Gobierno municipal ahora informó que presentará en la justicia una denuncia contra 6 egresados que viajaron desde Paraná a Bariloche por haber manipulado la documentación presentada para ocultar que eran positivos de covid-19. Este grupo lo integran 60 chicos a los que se sumaron otros 100 de colegios de la provincia de Buenos Aires.

El secretario de Turismo municipal Gastón Burlon señaló que fue “una irresponsabilidad y una falta de empatía” de los estudiantes haber viajado con la enfermedad confirmada.

“Con esta irresponsabilidad, con esta falta de empatía, y con gente que presenta documentos que no son reales, es imposible”, señaló el funcionario.

El municipio afirmó a través de su sitio web oficial que la información con la que se cuenta es que "los jóvenes se habían realizado un test PCR antes de viajar y que les había dado resultado positivo para covid-19, pero para no tener que suspender el viaje al día siguiente se hicieron un test rápido que les dio negativo y presentaron esa documentación a la empresa contratada".

“Lo que hicieron estos chicos fue meter al lobo en el gallinero: venir contagiados a un viaje donde sabés que vas a estar en modo burbuja compartiendo las 24 horas con las mismas personas”, insistió Burlón.

El municipio esgrimió que estos jóvenes contagiados "no sólo no avisaron a nadie sino que siguieron realizando actividades con su grupo y con otro grupo de Buenos Aires", por lo que no se descarta que surjan más casos confirmados en las próximas horas, debido a que compartieron las actividades en modo burbuja.

“Fue una falta contra la empresa, contra sus propios compañeros, contra nosotros como destino, porque sabiendo que eran positivos viajaron igual”, remarcó Burlon.

Para el funcionario los protocolos en la ciudad para recibir a los egresados "funcionan bien, pero contra la irresponsabilidad de esta gente no se puede hacer más"