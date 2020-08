Los empresarios duros contra la microrregión turística en Neuquén

Las cámaras empresarias, hoteleras y de turismo de la zona cordillerana indicaron que el turismo de microrregión “arrancó a destiempo” y que requieren del Estado medidas que eviten la continuidad del parate económico del sector.

“Las llamadas microrregiones no sirven en absoluto a los efectos económicos”, se indicó en el comunicado que se firmó tras la reunión virtual de 7 sectores empresarios vinculados al turismo.

Indicaron que buscarán regionalizar en toda la Patagonia el planteo de que “sin turistas no hay turismo” para visibilizar que la propuesta de la salida de micorregión “debió haberse implementado hace 3 meses”.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes y de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, Lucas Mántaras, indicó que requieren las “rutas libres” para salir del parate económico, con medidas de seguridad de pandemia.

Destacó que en Misiones se implementó alguna medida, aunque prefirió no dar detalles de posibles salidas porque “es desde el Estado, desde donde se deben pensar iniciativas que les permita a las personas viajar entre provincias, o entre ciudades que no tienen transmisión comunitaria; se requieren las rutas abiertas”, sostuvo.

Se analizó que la visita de vecinos a San Martín desde Villa La Angostura o viceversa, o de Junín hacia San Martín, “no genera ingresos genuinos”, con una noche de alojamiento si es que se produce.

“Lo de la microrregión, de turístico no tiene nada; no hay huéspedes porque vengan de Junín a San Martín; precisamos una previsibilidad antes del verano y no improvisaciones”, dijo Marcelo Veiga, de la cámara hotelera.

Recordó que desde Esquel a Villa Pehuenia “somos punto de destino a recorrer, necesitamos turistas y las rutas abiertas: no vemos qué parámetros están pensando para que en el verano, por ejemplo, nos digan que un turista con equis características, pueden entrar” agregó.

Las cámaras exigieron planificación de medidas para la temporada y “dejar de tener cosas improvisadas, como lo dela microrregión, hasta ahora lo único que tenemos certeza es que el turismo no entra”.

Indicaron que continuarán exigiendo medidas que involucren parámetros para la circulación de turistas en determinadas condiciones, con certificaciones y testeos o cualquier otra medida que a las autoridades indiquen para dejar atrás el cierre de caminos y del ingreso de veraneantes.