Los municipales no quieren un bono sino una suma al básico

Los municipales de Neuquén capital no solicitaron un bono salarial ni el tema fue parte de las negociaciones laborales que mantuvieron el gremio y el ejecutivo este mes.



El Sindicato de empleados municipales (Sitramune) se reunió con el área de Finanzas del intendente Mariano Gaido para llevar a cabo el proceso de pase a planta de casi 600 contratados, que se concretó el lunes con la firma de decretos con los cambios de revista de contratados a planta permanente.

Según se precisó, hubo consenso en que el aumento salarial se discutirá en unos 15 días más, cuando inicie febrero.



“Nosotros queremos mejorar nuestro básico y priorizamos la recomposición salarial a la aplicación de un bono por única vez. En los próximos días nos vamos a sentar a hablar sobre esto”, respondió el secretario general de Sitramune, Santiago Baudino.



Recordó que durante 2020, los municipales tuvieron una recomposición salarial por IPC, a diferencia de lo que ocurrió en otros sectores estatales que actualmente están a la espera de un pago de un bono de 15.000 pesos (en el caso de ATE) o de 20.000 pesos en dos cuotas, para el sector docente.

Consultado sobre el tiempo en que la recomposición por IPC no se hizo (desde mayo a octubre), el dirigente gremial indicó que “primero se suspendió, luego se reactivó, se pagó y lo estamos cobrando ahora”.

Dato 25,28% es la suba que experimentaron los sueldos el años pasado, segun el municipio. El gremio dice que fue del 12,89%.



Los números de la cartera económica señalaron que en 2020 el salario se incrementó un 25,28 % porque suman el 12,39% cobrado en enero de la última recomposición de 2019; 8,17 del primer trimestre 2020 y 4,72 del último trimestre.



Sitramune contabilizó un incremento de 2020 del 12,89% y reclama el 5,5 % del incremento del IPC que fue suspendido en el período mayo - octubre por un acuerdo entre las partes, cuando se priorizó el pago entero del aguinaldo de mitad de año.



El aumento no percibido del trimestre 2020 y el del 2021 serán parte de la negociación paritaria que arrancaría en la mesa de negociación de febrero.

“Son cuestiones diferentes, hicimos un acuerdo con un incremento que cumplimos en tiempo y forma, no fue lo mismo que ocurrió en la provincia, Neuquén tiene una situación diferente”, sostuvo el intendente Mariano Gaido al ser consultado sobre la eventualidad de un bono o pago no remunerativo. Recordó que el año pasado se cumplió “con las subas que acordamos. Lo que vendrá será parte del diálogo, pero no estamos en la misma situación que otros municipios”, aseguró.