Los Municipios de Viedma y Patagones alertaron a la población por fuertes vientos

Los Municipios de Viedma y Patagones alertaron a la población que según los pronósticos, adelantan el desarrollo de fuertes vientos en horas de la noche de este día jueves y mañana viernes.

Según el pronóstico de la AIC, se espera para la zona de la Costa Atlántica vientos con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros en la hora; provenientes del noroeste y rotando al sudoeste.

También el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarilla para la zona. Se recomienda permanecer en los hogares durante el desarrollo de los vientos, evitar paseos al aire libre y no circular en cercanía de los grandes árboles. Además, no detenerse debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.); e ingresar siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado.

El área de Defensa Civil se mantiene activa con su cuadrilla ante la posibilidad de requerirse la atención. En tal caso, comunicarse al teléfono 103.