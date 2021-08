Los pasos con Chile tendrán un sistema de turnos para evitar las filas de autos

Cuando desde Migraciones se habló de la fecha del 6 de septiembre para la apertura de fronteras, los destinos turísticos de la cordillera de Neuquén quedaron a la expectativa, pero tendrán que esperar un poco más. Las primeras experiencias se proyectan en aeropuertos de otros puntos del país, pero se avanza en la organización del traslado terrestre. Una de las novedades es que se planea incorporar un sistema de turnos web para que no se formen las largas filas de vehículos que eran habituales antes de la pandemia.

El jefe de la delegación de Migraciones de Neuquén, Gustavo Sueldo, explicó que, actualmente, se están evaluando los protocolos de los aeropuertos de Córdoba, Salta y Mendoza. Estos serían los primeros en recibir pasajeros del exterior, con una fecha aún no programada, pero que se espera que sea en septiembre.

Sobre los pasos fronterizos, se continúa trabajando en cómo funcionarán. Ayer se realizó una reunión nacional con todos los organismos que trabajan en estos lugares: Aduana, AFIP, Senasa, Migraciones, Ministerio del Interior. Para el martes 14 se organizó una recorrida.

El objetivo de la visita a los pasos es analizar en el lugar cuál sería el paso a paso que tendrán que hacer quienes entren al país y tratar de optimizarlo para que dure el menor tiempo posible. En pos de esta idea, Interior ya trabaja en el diseño de una web de turnos.

La idea es que los viajeros ya no lleguen a los pasos fronterizos a engrosar la fila de vehículos en espera, sino que cuenten con la información previa y que nadie tenga que quedarse pasando la noche en el lugar porque no llegó a tiempo.

Sueldo resaltó que la situación epidemiológica y el avance de la vacunación permiten avanzar en las habitaciones, pero prefirió no dar fechas sobre la apertura de los pasos terrestres. "No queremos levantar expectativas que no se cumplen", aclaró.