Viajes al extranjero: a qué país puedo entrar con la vacuna que me tocó

Solo en la Unión Europea, se aplican restricciones a quienes no hayan recibido vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Algunas fronteras abren, pero hay restricciones que siguen aplicando, como la exigencia o no de test PCR, cuarentenas y especialmente, las vacunas que aceptan. Ayer se conoció la noticia que no será necesario hacer cuarentena de diez días al ingresar a España para los viajeros procedentes de seis países de América Latina y África, entre ellos Argentina, pero deberán contar con las vacunas aprobadas por la agencia reguladora europea, EMA, o la OMS.

Si se desea viajar al extranjero y teniendo en cuanta que las restricciones están a la orden del día, es recomendable consultar a las embajadas y consulados de los países de destino ya que todos tienen regulaciones distintas -tal como la Argentina tiene las suyas- para gestionar el ingreso de individuos a su nación en el marco de una emergencia sanitaria.

Con este propósito en mente, la Organización Mundial del Turismo (OMT; UNWTO por sus siglas en inglés) junto a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA en inglés) crearon un Rastreador de viajes para conocer las restricciones vigentes al arribar a cada país.

En el caso de los argentinos quienes podrán ingresar a España son aquellos que hayan recibido las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. También las que figuran en el listado de emergencia de la Organización Mundial de Salud (OMS), con lo que se suman Sinopharm y Sinovac-Coronavac. En cambio, todavía la Sputnik no ha sido autorizada en España todavía.

En Estados Unidos los argentinos pueden ingresar con un certificado negativo.

La Sputnik V, no fue aún aprobada por la EMA ni por la OMS, según el gobierno ruso, por intereses geopolíticos. Sin embargo, hay países miembros de la UE que sí aceptan a viajeros inoculados con la vacuna rusa: Grecia, Croacia, Hungría y Eslovaquia, Albania, Serbia y Montenegro y Macedonia del Norte (que no forman parte de la UE). Chipre también aprobó la vacuna rusa, y ya en la frontera entre Europa y Asia, Turquía (país no miembro de la UE) es otro de los estados que acepta a viajeros vacunados con Sputnik.

A su vez, el argentino que haya recibido la Sputnik y deba viajar por motivos laborales, puede tramitar una autorización especial en el Consulado español.

La Sinopharm es reconocidas por ocho países europeos: Austria​, Chipre, Grecia, Hungría, Islandia, Malta, España y Suecia, a las que se sumaría Estonia, según anunció la nación báltica.

Chile anunció que abrirá fronteras aunque no adelantó fechas.

Respecto a Covishield, aunque se trata de la misma vacuna de AstraZeneca solo que producida en India, no ha sido aún aprobada oficialmente por la EMA, que aduce que el laboratorio no completó todos los trámites requeridos en la fábrica india, incluidos detalles sobre sus prácticas de producción y estándares de control de calidad.

Sin embargo, hay 17 países de Europa que sí permiten el ingreso de viajeros vacunados con Covishield: España, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Eslovenia, Suecia y Suiza.

En Estados Unidos los argentinos pueden ingresar con un certificado negativo de coronavirus realizado al menos tres días antes de la salida del país de origen, pero no hay restricción por vacunas.

Los argentinos que visiten Brasil deberán considerar que, exige un test negativo realizado 72 horas antes de ingresar además de completar una declaración jurada antes de partir, la cual se entrega una vez en el destino. En tanto Chile como Uruguay mantienen sus fronteras cerradas a visitantes del exterior.