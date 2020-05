Los planes del Depo para cuando la pelota vuelva a rodar

¿Qué futurólogo, adivino o predicador podrá anticipar qué pasará con el fútbol, atravesado como toda actividad por la impiadosa pandemia de coronavirus? Al ritmo de la emergencia sanitaria las planificaciones obligadamente se van transformando y lo que ayer se escribió con la mano, hoy se borra con el codo.

La AFA trazó un nuevo camino para cuando todo termine y al costado de esa ruta hay quienes quedaron conformes y otros no tanto. Entre suspensiones y vueltas de hoja, Chiqui Tapia y compañía dispusieron que no haya descensos para nadie, pero por el contrario, los ascensos sí deberán definirse en la cancha y no en el escritorio. Entre todo este nuevo revuelto reglamentario, ¿en qué margen del camino quedó Deportivo Roca?



Descendido del Federal A, el Naranja afrontó el último Torneo Regional Amateur, en el que quedó eliminado en la primera fase de grupos. Ante esta situación y en condiciones normales, el Depo debía hacer una buena temporada en la Liga Confluencia este año para poder clasificar así al Regional 2021.

Al haberse decretado la anulación de los descensos, sumado a la incertidumbre sobre cuándo se reanudará la Confluencia, ¿Roca está en condiciones de volver a jugar el próximo Regional Amateur? Lo explica su presidente, Gustavo López.

“Nosotros estamos en contacto permanente con la gente del Consejo Federal. Ya les hicimos saber nuestra posición y están al tanto de lo que sucede con las ligas del interior. Jugar la Confluencia sin público es inviable. El tema es que si regresa el fútbol en el país, vuelve así: a puertas cerradas. Si no va a haber actividad liguista y aún se tiene que resolver el tema de los ascensos del Regional Amateur que se estaba jugando, no va ha haber clasificados para el que viene”.



"El Torneo Regional Amateur 2021 lo jugamos sí o sí", dijo el titular del Naranja, Gustavo López. (Foto/Andrés Maripe)

La dirigencia del Depo quiere hacer valer el derecho sobre la suspensión de los descensos (en este caso de Regional Amateur a la Liga) o bien apoyarse en la presentación que hará en agosto de este año al Consejo Federal para poder jugar el torneo que viene.

“Si bien aún no se sabe cómo y cuándo se jugará el próximo certamen, todas las temporadas el Consejo Federal se toma dos o tres licencias, así lo llaman ellos internamente, para los clubes que lo soliciten y cumplan con ciertos requisitos de infraestructura y antecedentes deportivos en torneos federales”, apunta López.

“Nosotros vamos a hacer la presentación sí o sí, más allá como se presente el clasificatorio, que por el momento es una incógnita porque la Liga no se está jugando, o el tema de la anulación de descensos”, confirma el máximo dirigente del Depo, a quien en febrero del año próximo se le cumple el mandato al frente del club.



Si Roca finalmente juega el próximo Regional Amateur, lo hará con la misma apuesta que en el anterior: con elementos y cuerpo técnico del club. “Vamos a seguir así”, afirma López quien a la vez ratifica el vínculo de Pablo Batalla con el club, más allá del interés del Bursaspor turco por contratarlo como DT. “Está trabajando con nosotros, principalmente con el bloque mayor de formativas. El bloque menor a partir de este año está en manos de Guillermo Aguirre”.

“¿Si voy a seguir? No lo sé. Este año y medio me tocaron todas fuleras principalmente en el fútbol, además de esta pandemia que nos ha paralizado el club por completo. Tengo ganar de un período más benévolo porque el resto de las actividades venían funcionando y creo que en el fútbol, tarde o temprano, nos va a ir bien”