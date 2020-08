Los puentes Cipolletti-Neuquén sin cambios por el ingreso a fase "intermedia"

El gobierno de Neuquén no tiene en carpeta realizar cambios en la comunicación terrestre con la vecina provincia de Río Negro tras el anuncio del ingreso a una fase "intermedia" de aislamiento, que ayer fue anunciada por la gobernadora Arabela Carreras. En la provincia también se experimentó un aumento de los casos confirmados y, por consiguiente, del uso de camas de terapia intensiva, pero, por ahora, no habrá modificaciones.

Fuente del Ejecutivo provincial confirmaron que el diálogo entre ambas administraciones es fluido a través de los jefes de Gabinete, Sebastián González (Neuquén) y Rodrigo Buteler (Río Negro). La primera reacción del gobierno neuquino fue de “cautela”, según le describieron a este medio, pero anticiparon que no se trabaja en ninguna modificación sobre las flexibilizaciones vigentes, que tiene la actual etapa de la pandemia.

El gobernador Omar Gutiérrez participó ayer de un acto junto con el intendente Mariano Gaido y confirmó que estuvo en contacto con su par rionegrina, Carreras.

Como informó ayer Río Negro no se esperan cambios en la eliminación de las salidas por DNI, algo que se había puesto en discusión en los días anteriores. De todos modos aclararon que el sostenimiento de la medida no tiene relación con las disposiciones que pueda tomar la administración vecina.

Pese a la gran afluencia de vecinos que se vio el fin de semana en los espacios públicos y paseos de la capital neuquina, desde el gobierno no leen una señal de alerta. Incluso los estudios que se difundieron dan cuenta que la principal vía de contagio suelen ser las reuniones familiares y no respetar al recomendación para no compartir, por ejemplo, el mate. Apuestan, entonces, a reforzar la importancia de la conducta individual.

Sobre la conexión que ambas provincias tienen por los puentes que unen Neuquén y Cipolletti tampoco se esperan grandes cambios, indicaron. Sin embargo, la gobernadora rionegrina anticipó el domingo que sería uno de los puntos a controlar por las fuerzas federales una vez implementado el regreso a la Fase 1 del departamento General Roca.

La medida, de incrementar los controles en los puentes, ya fue aplicada por Gutiérrez cuando, tras un descenso de los casos rionegrinos, dio paso un crecimiento de los positivos en Neuquén, que la empujaron a la circulación comunitaria. El movimiento pendular que parece tener el alerta de casos, que va y viene de Alto Valle a Neuquén y vicesvesa, por ahora no parece ser una preocupación.

Insistieron que se encuentran monitoreando lo que ocurre pero que no hay modificaciones en carpeta, por lo menos, en el corto plazo.