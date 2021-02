Los tenistas argentinos y la vuelta a la acción en la ATP Cup

Luego de un largo receso, el circuito masculino de tenis volverá a la actividad esta semana con la acción de la ATP Cup, que tendrá la participación del equipo argentino, con Diego Schwartzman como figura principal acompañado por Guido Pella, Horacio Ceballos y Máximo González.

La nueva normalidad impuesta por la pandemia de coronavirus obligó a modificar el habitual calendario y el inicio de la acción en Australia se retrasó un mes. La resolución de atrasar las fechas llegó debido a las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de Melbourne, en el principal cambio que tuvo la temporada 2021.

De esta manera, el combinado nacional debutará esta noche por la ATP Cup ante Rusia. El encargado de romper el hielo para Argentina será Guido Pella cuando se enfrente a Andrey Rublev, a partir de las 3.30 de la madrugada del martes. Luego será el turno para Schwartzman ante Daniil Medvedev y finalmente se celebrará el encuentro de dobles.

El combinado nacional volverá a jugar el jueves ante Japón, con los mismos horarios, en el Melbourne Park, mismo escenario donde se jugará el Australian Open.

La competencia se disputa en medio de estrictas medidas de prvención y protocolos sanitarios impuestos por el gobierno del país oceánico, a causa de la pandemia de coronavirus.

Australia obligó tanto a los tenistas como a sus acompañantes a llegar al país entre el 15 y el 31 de enero para que puedan realizar un periodo de cuarentena estricta de 14 días, para que puedan cumplir con los requisitos de las autoridades de salud pública e inmigración.

Los 72 jugadores que viajaron para participar del primer Grand Slam de la temporada tuvieron que cumplir con el aislamiento y no tuvieron ningún régimen de favor a pesar de las quejas de varias estrellas, incluido Novak Djokovic.

No fueron pocos los tenistas que expresaron su malestar por situación, ya que debieron permanecer en sus habitaciones de hotel y no pudieron entrenar de cara al inicio de la temporada, que se abre con la ATP Cup y continuará desde el 8 de febrero con el Australian Open.

En los primeros días se detectaron casos positivos entre los viajeros que compartieron vuelo con algunos participantes de los torneo, por lo que el gobierno australiano no flexibilizó ninguna medida sanitaria.

“El virus no trata a nadie de manera especial, por lo que nosotros tampoco”, afirmó el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, ante las críticas recibidas por los jugadores.

El pedido de los deportistas coincidió con la indignación de los ciudadanos australianos que no querían que el evento termine en una ola de contagios dentro de un país donde la situación epidemiológica está bajo control.

En ese marco, y luego de 14 días de aislamiento para todos los jugadores, esta semana volverá la acción al circuito de la ATP y los argentinos intentarán dar el golpe.