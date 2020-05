Luciano Banchero: “El podcast no es un reemplazo, es una alternativa de la cual la radio podría aprender”

Números de audiencia en constante crecimiento. Alianzas con grandes marcas. Difusión alrededor de todo el mundo. Incorporación a plataformas como Spotify o Apple… Es cada vez más notorio el auge por los podcast en nuestro país.





Si bien ya pasaron varios años desde las primeras grabaciones en Argentina, este nuevo formato no toca aún su techo y sigue ganando público, sea con productoras y estudios de primer nivel o grabados en casa.

Para entender un poco como avanza el podcast en el país, charlamos con Luciano Banchero, uno de los fundadores (junto a Diego Dell’ Agostino) de Posta, la plataforma más conocida en el territorio y una de las más prestigiosas en toda el continente.

P- En Posta fueron si se quiere los pioneros del podcast en Argentina. Cuando empezaron con este proyecto, ¿esperaban tener la repercusión que tienen hoy en día?



R - Un poco sí y un poco no. En 2014 había muy pocos podcasts en Argentina, una audiencia muy chica y ninguna productora profesional. Empezamos Posta con la expectativa de ampliar y diversificar la oferta de podcasts de calidad. Decirte que imaginábamos que cinco años después tendríamos más de 80 shows producidos, el alcance que tenemos y las alianzas que forjamos sería mentirte. Pero por otro lado, nunca arranco un proyecto si no tengo el pálpito de que existe la oportunidad de construír algo significativo.





P- ¿Tenés en claro más o menos en qué momento fue el quiebre definitivo para que el podcast pase a ser un hábito de consumo en el país?



R- Yo creo que el quiebre “definitivo” todavía no llegó. Estamos cerca, pero el podcast aún no alcanzó a toda la gente que podría estar escuchando. Con respecto a la coyuntura actual, sin dudas el posicionamiento de Spotify como una plataforma no sólo de música sino también de podcasts le abrió la puerta a nuevos oyentes y nuevos productores.

P- ¿Considerás que hay un público específico para el podcast, o es un producto que puede alcanzar a cualquier usuario?



R- No lo pienso como una cosa o la otra, son las dos cosas a la vez: son contenidos pensados para públicos específicos y justamente por eso pueden alcanzar a cualquier usuario.



Fiorella Sargenti y Santiago Calori conducen “Hoy Trasnoche”, uno de los mejores podcast de cine del país.



P- Podcast y radio tienen varios puntos en común. Si bien hay gente que afirma que el podcast “vino a reemplazar a la radio”, ¿sos de los que creen que la radio tiene cuerda para rato?



R- Ni creo que la radio y el podcast tengan tantos puntos en común ni me parece que vaya a reemplazar a la radio. El podcast, como la radio, es un contenido de audio, que hace uso de ciertas herramientas del lenguaje sonoro, pero la forma de consumo, las plataformas de distribución, los formatos y los modelos de negocio no tienen nada que ver con la radio. A la radio le vienen deseando la muerte hace rato, prácticamente desde que se inventó la tele, y ahí está. Si pierde peso o audiencia es porque no está alcanzando a un segmento del público que tiene otros intereses y maneras de consumir. El podcast no es un reemplazo sino un alternativa, y es una alternativa de la cual la radio podría aprender: distribuyendo su contenido on demand, produciendo contenidos de podcast y poniendo en el aire contenidos más diversos y representativos para hablarles a esas audiencias que hoy no están conectando. Si aplican estas iniciativas de manera creativa y estratégica, las radios sin dudas tienen una chance de prosperar.

P- ¿Crees que cualquiera con iniciativa puede incursionar en el mundo del podcast como creador de contenido?



R- Por supuesto que cualquiera puede meterse a crear podcasts. Las herramientas existen y son más accesibles que nunca. Y la audiencia dispuesta a escuchar alternativas diferentes no para de crecer.





Esta última definición de Luciano es, quizás, una de las más interesantes para entender que este crecimiento está lejos de estancarse.

Hay un público que busca alternativas. Hay buena recepción. Hay miles de temáticas distintas y de productos innovadores. Y hay chances para todo aquel que quiera realizar su propio podcast. Está todo al alcance de la mano.



Un breve repaso por el podcast en Argentina



Si bien Posta es la productora más prolífera a nivel país, no es la única. Existen muchos otros ejemplos, y de ellos una gran mayoría son “independientes”, entendiendo esto como que son armados por fuera de la coordinación de una productora.

Repasamos algunos ejemplos. Si de productoras hablamos, HBO Latin América tiene también su presencia, con productos como “Westworld: El podcast”, conducido por Fiorella Sargenti y Luciano Banchero.

Si se trata de cine, “La Cosa Cine” tiene su podcast conducido por Macarena Luna, Lu Agosta, Jessi Blady y Ana Manson.





“Hola! Qué tal cómo estás?” es un producto armado por el basquetbolista Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder, que se conectan a la distancia y suman siempre algún invitado célebre.

No es necesario una productora para llevar adelante un podcast. Ejemplos hay varios. Solo basta con sumergirse en este mundo.