Tres recomendaciones de podcast para llenar los oídos

No son ninguna novedad, pero en el camino a la masividad, aún están en un escalón intermedio buscando posicionarse a la altura de YouTube o la radio. Los podcast son, en una definición bastante simplista, “radio para llevar”.Es que tienen casi el mismo formato, pero son grabados y el oyente puede disponer de ellos cuando quiere, sea en simultáneo con el lanzamiento (pero no en vivo, claro está) o luego. Se los puede escuchar en capítulos semanales o todos de un tirón. Cuentan con temporadas, como si de una serie se tratara, y al igual que estas, se encuentran disponibles on demand.





En resumen, el podcast es un producto que está siempre disponible para quienes quieran oír. Y en días de aislamiento, te traemos tres recomendaciones más que interesantes para que te sumes a este mágico universo.



Demasiado Humano



La descripción oficial reza que “Demasiado Humano parte de la filosofía para analizar los temas cotidianos: la muerte, la amistad, el deseo, lo político con una mirada amplia y no académica. En la trama de Demasiado Humano conviven el pensamiento, el humor, el cine, la literatura, el teatro. Dos horas de radio con Dario Sztajnszrajber para poner en pausa la productividad”.





Y es acertado, claro está, porque Demasiado Humano es primero que nada un programa de radio que sale por Futurock. Sin embargo, su recopilación a modo de podcast en Spotify (sin tandas comerciales, por ejemplo) es más que atractiva para quienes quieran poner a trabajar la cabeza un rato, pero siempre en un marco entretenido y bien armado. Si están con ganas de pensar, bienvenidos a este programa.



Hoy Trasnoche



Original de Posta, Hoy Trasnoche comenzó en abril de 2017 y a lo largo de estos casi 3 años sumó una gran cantidad de episodios, para el disfrute de su séquito de fanáticos conocidos como “Trasnochiters”. Su descripción oficial reza que “Hoy Trasnoche no es otro podcast de cine. Es “el otro” podcast de cine. Para los que saben que hay mucho más que los estrenos de la semana”. Es conducido por Fiorella Sargenti y Santiago Calori, en una dupla que se complementa de forma más que perfecta.





Claro, si bien la descripción habla de que “hay mucho más” que estrenos, no los dejan afuera. Y además de eso analizan algunas películas de culto, historias trágicas de actores/actrices y filmografía de directores varios. Imperdible para cinéfilos.



Humanos



Quizás decir que es un podcast de entrevistas suene a bajarle el precio, pero lo que Esteban Menis hace en “Humanos” es un poco eso… y un poco muchas otras cosas más. “Personas a las que la tecnología ayudó a desarrollarse se desconectan por un instante para conversar sin agenda y, a través de las palabras y los silencios, pensarse a sí mismos”, afirma la descripción oficial. Y si resalta los silencios y el pensarse a si mismos es porque el nivel de introspección al que llegan los entrevistados es atípico.





“Humanos” reúne un clima cómodo para escuchar y una lista de invitados que no tiene nada que envidiarle a nadie: Casciari, Ofelia Fernández, Wos, Diego Capusotto, Narda Lepes, Paulina Cocina, Charo López, Maitena, Gino Tubaro…