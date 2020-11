Malestar de los médicos de Bariloche por la suspensión del encuentro con Carreras

“Una falta de respeto”. Así definió el médico de Bariloche, Felipe De Rosas, la suspensión de la reunión de la comisión de salud prevista para esta mañana en Cipolletti a fin de avanzar en el plus para el personal de salud.

La delegación compuesta por seis profesionales de Bariloche partió rumbo a Cipolletti hoy a las 5.30. Llegaron a las 11 pero poco después del mediodía ya emprendieron el viaje de regreso.

“A las 11 cuando llegamos, nos comunica el secretario de Trabajo que se suspendía el encuentro porque no estaban dadas las condiciones para esa reunión. Preguntamos si sabían desde la noche anterior porque, al menos, nos tendrían que haber comunicado”, expresó De Rosas.

El personal de salud que viajó a Cipolletti consultó si el motivo de la suspensión obedecía a una manifestación de ATE y entonces, propusieron reunirse en “un lugar neutral” en Allen, a unos pocos kilómetros. Pero fueron informados acerca de un viaje de la gobernadora a Buenos Aires.

“Quedamos paralizados. Viajamos desde Viedma, Choele Choel, San Antonio Oeste, Roca y Bariloche. Nos ofreció una reunión informal en su oficina para que entreguemos un petitorio. Pero no vinimos a eso. Vinimos porque Carreras nos convocó. No somos autoconvocados. Somos convocados no recibidos”, cuestionó.

El encuentro frustrado se había acordado el 5 de noviembre cuando la gobernadora de visita en Bariloche se reunió con un grupo de delegados del hospital Ramón Carrillo. Esa misma tarde, definieron la comisión de salud esta mañana en Cipolletti, también con representantes de ATE y UPCN.

Al término de ese primer contacto con Carreras, el cirujano barilochense Sergio Caporale resumió: “Sabemos que en Viedma, presentaron la renuncia la mayoría de los jefes de servicio y Bariloche seguía ese camino. Quizás eso fue clave para que el conflicto no llegue a mayores”.

Al conocer la suspensión del encuentro, los profesionales y técnicos de Bariloche acordaron volver a manifestarse este jueves al mediodía en las escalinatas del hospital Ramón Carrillo. Además se hará una asamblea para definir nuevas medidas de fuerza. “Si nos sentíamos descuidados ahora mucho más. Estamos muy dolidos y muy enojados. Hicimos mil kilómetros entre ida y vuelta. Nos sentimos víctimas de esta situación puntual. Nosotros tenemos que cuidar a la población pero para eso, tenemos que estar cuidados”, recalcó De Rosas.