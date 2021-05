Maltrato en la Caminera

Cipolletti

A través de este medio, quiero denunciar el maltrato al que me vi sometida el 26/3/21 por agentes de la Policía Caminera en el puente que une Neuquén-Cipolletti. Maltrato por mi condición de mujer.



En un control de rutina, agentes sin identificarse requirieron documentación, a la par que uno de ellos haciendo uso y abuso de su uniforme y amparándose en la fuerza pública a la que pertenece, con comportamientos que denotan una personalidad misógina -conforme relato en descargo presentado contra Acta de Infracción 00658491 que fuera labrada el 26/3/21, 14 hs-. Tan sólo a dos días del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, se evidencia que mucho le falta cultivar a esa institución dichos valores, toda vez que aún padecemos el destrato y maltrato de agentes que se encuentran ejerciendo prerrogativas del Estado.



Señora gobernadora Arabela Carreras: en honor a la brevedad, me remito a la descripción de los hechos efectuada en el descargo presentado. No obstante, a los efectos de poder publicar esta carta he dejado mis datos personales a este diario.



Hoy depende de usted educar al personal de dicha fuerza “de seguridad” en valores y principios que se encuentran positivizados en nuestro derecho, para que los ciudadanos nos sintamos seguros cuando éstos actúan; y no vulnerables y amedrentados como otrora, en que nuestra sociedad sufrió el terrorismo de Estado.

Fabiola Naimo Hassanie

DNI 23.490.048