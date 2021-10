Manzur, sobre Aníbal: “Fue un mensaje muy desafortunado, pero me quedo con las disculpas”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo este martes que fue “muy desafortunado” el mensaje del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al humorista Cristian Dzwonik (conocido como Nik), pero señaló que él decide quedarse con el pedido de disculpas que hizo el funcionario.

“Nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro. Ahora, quienes son los colaboradores del Presidente lo decide el Presidente de la Nación”, dijo Manzur al finalizar un evento.

Manzur evitó opinar sobre si lo que Fernández hacia el humorista fue o no una amenaza y afirmó: “Fue muy, muy, muy desafortunado y yo me quiero quedar con las disculpas públicas que hizo el ministro”. También evitó señalar si habló o no con el funcionario.

El jefe de Gabinete habló antes de encabezar un acto de entrega de tarjetas a clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficiarios del Plan Clubes en Obras, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en la sede del Club IMOS.

El ministro de Seguridad había escrito un polémico tuit en respuesta a una crítica del humorista. En el mismo, el funcionario nacional mencionó el colegio al que asisten las hijas de Dzwonik, lo que generó el repudio del humorista, de la oposición y que cayó mal en un sector del Frente de Todos.

Luego, el funcionario le escribió en privado al celular al humorista para supuestamente disculparse. En declaraciones al canal TN, Fernández dijo: “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas”. Y señaló que en el mensaje de Whatsapp al humorista le pidió disculpas.