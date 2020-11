Habló el médico de Maradona: "no hay nada que ocultar"

El médico Leopoldo Luque fue imputado esta mañana por "homicidio culposo" en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. Su casa y su consultorio fueron allanados por la Justicia en busca de elementos de importancia para el expediente. Por primera vez tras la muerte de Maradona, recibió a la prensa y habló de cómo era el Diez como paciente. Dijo que él no se reprocha "nada" y aseguró que "se hizo lo mejor que se pudo" para tratar al exastro futbolístico.

Leopoldo Luque, el último médico de Diego Maradona que fue imputado de "homicidio culposo",

"No me reprocho nada. Estoy orgulloso de lo que se hizo por Diego", señaló el médico, entre lágrimas, al atender a la prensa su casa de la localidad bonaerense de Adrogué, donde los investigadores policiales y judiciales realizaron esta mañana un allanamiento.

El profesional aseguró que "el deceso nada tuvo que ver con el hematoma subdural, que era algo quirúrgico" y confirmó estar a disposición de la Justicia: "Sé lo que hice y cómo lo hice con y por Diego hasta el último momento. Hice lo mejor que se podía".

Afirmó estar "muy mal porque se murió un amigo. Estuve en todo momento con él porque así lo hubiera querido". Contó que Diego "odiaba a los médicos y a los psicólogos" pero con el fue diferente porque "era genuino con él"

Reconoció que "Diego necesitaba ayuda" pero que "no había forma de entrarle. "Todo el tiempo podía decidir. Me echaba de su casa y me llamaba. Esa era nuestra relación, de un padre y un hijo rebelde", señaló.

"El paciente tiene que tener voluntad. El jueves fui a verlo y pasó lo que pasó siempre con Diego: cuando se pone mal, echa a todo el mundo. ¿Qué se hace con eso?", explicó Luque.

En uno de los tramos de la charla que mantuvo con varios periodistas de distintos medios, Luque aseguró: "Yo no soy el responsable de todo. Casi me tengo que agarrar a piñas con Diego para internarlo".

Consideró que #no hubo un error médico" sino que Diego "tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco que, en un paciente como él, es lo más común del mundo que muera así. Es algo que podía pasar".

También deslindó responsabilidad de la clínica. "La clínica actuó perfecto. No era un centro de rehabilitación, sino de patología aguda. Yo extendí todo lo que pude la internación", señaló. En referencia al motivo del deceso indicó que "nada tuvo que ver con el hematoma subdural".