"Maradona me bloqueó en el celular y me dejó entrenando solo"

"Me llamó ofreciendo un desafío (Dynamo Brest de Bielorrusia) que era muy lindo para mi carrera, pero faltando un día para el cierre del libro de pases me avisó que se iba a dirigir a Dorados de México y que me buscara club. Cerró el libro y me tuve que quedar entrenando solo de la mejor manera". Así lo manifestó Cristian Campestrini, muy crítico con Diego Maradona.

El ex arquero de Arsenal de Sarandí se remontó a fines de 2018 cuando Maradona asumió como entrenador de Dorados y no lo tuvo en cuenta para el plantel, a pesar del llamado previo para sumarse al club bielorruso, donde fue designado presidente.

"Es muy difícil decirle que no a un jugador de fútbol tan grande. Cuando me dijo 'buscate club que me voy a Dorados' y no me dejó expresarme porque desde ese momento no pude hablar más con él, me bloqueó el celular. Las cosas pasan por algo, no me hubiese bancado venir a Dorados y ser segundo", agregó Campestrini.

"El mayor de los respetos con él, pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo. Es una figura muy pública pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador", indicó Campestrini quien fue considerado por Maradona en su etapa como entrenador del seleccionado argentino.