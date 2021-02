"Maradona me salvó la vida": la historia de la joven que se rehabilitó con el Diez

El astro Diego Maradona, aún a tres meses de su fallecimiento, sigue siendo noticia. En esta oportunidad, volvió a ser tendencia en redes tras el sentido relato de una tuitera que, si bien fue hecho antes de su muerte, se viralizó nuevamente en las últimas horas.

Todo se remonta a la época en la que Maradona fue internado en la clínica psiquiátrica Avril, cuando luchaba contra una de sus adicciones: el consumo de alcohol. La otra protagonista es Mariana Copland (@coplandcita en Twitter), quien enfrentaba un cuadro de depresión, tras una separación compleja.

"A mi Maradona me salvó la vida", recordó la chica que actualmente se dedica a ser coach de emprendedores. El astro llegó después de un mes y medio del ingreso de la joven, quien indicó que cuando se conocieron "me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley, me apodó ‘lapicera veloz’ porque me la pasaba escribiendo”.

Pero no fue el único vínculo que construyeron. Las crisis de Mariana generaron que los enfermeros de la clínica la drogaran en más de una oportunidad, sin su consentimiento y generando fuertes efectos secundarios en ella.

Así fue que ante una de esas caídas, Maradona "se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: 'con la nena no'", relató sobre el episodio que terminó con el Diez discutiendo con los profesionales de la salud mientras ella lloraba.

En ese contexto, el ídolo pidió un teléfono y llamó a la madre de la chica y le sugirió que se llevara a su hija de la institución médica: “Señora, soy Diego" le dijo, y la tranquilizó: "la nena está bien. Sí, tranquila, pero mejor que no pase la noche acá”.

Copland agregó en su historia que "son muchas las cosas, las ideas y los valores" que la separan de Maradona. Pero destacó esta humana acción del ídolo.

Y sumó una anécdota más: todavía durante la internación, el astro le pidió una hoja en la que escribió "Nicolás, sos un pelele", en homenaje al ex novio que había desatado la profunda crisis de Mariana, que culminó con su internación.

"Nicolás, si lees esto, siempre fuiste un pelotudo, pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí", resumió la chica que concluyó con la frase "Porque hoy yo puedo decir que '¿sai perche’ mi batte il corazón? Ho visto Maradona, Ho visto Maradona'", en referencia a la popular canción que le dedicaron los fanáticos a Diego Maradona por su paso por Italia.

El relato llegó a oídos de Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Diego fruto de su primer matrimonio con Claudia Villafañe, y las emocionó.