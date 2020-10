Maradona no dirigirá a Gimnasia en el amistoso con Independiente

Maradona será hisopado el lunes por un caso de Coronavirus en el plantel de Gimnasia. Gentileza.

Diego A. Maradona no dirigirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el amistoso que jugará hoy ante Independiente, en el estadio Libertadores de América, partido que será televisado, debido a que fue aislado y el lunes se realizará un hisopado, después del caso de Coronavirus del delantero Nicolás Contín.

En ese contexto, el entrenador estuvo el pasado miércoles en el amistoso que Gimnasia disputó ante San Lorenzo, y horas más tarde se conoció el resultado de contagio de Coronavirus de Contín, con quien se abrazó durante el partido.

Luego del comunicado emitido en las ultimas horas por el club, donde informó que tanto Contín, quien se encuentra en aislamiento y bajo control del cuerpo medico del Club, al igual que Eric Ramírez, quien viajó junto al delantero en el mismo auto al Nuevo Gasómetro, el medico del entrenador informó que Maradona será hisopado el lunes.

"Diego estuvo el miércoles en el partidoque Gimnasia jugó con San Lorenzo y del que luego se supo el caso positivo de Coronavirus del jugador Nicolás Contín. El contacto que Maradona tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en forma directa", informó el medico personal del 10.

Agregó que "con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho, según la definición del Ministerio de Salud de la Nación".

De igual forma "para la tranquilidad de Diego y su familia, el lunes realizaremos el hisopado”, aseguró el profesional en un comunicado de prensa.

En cuanto a los futbolistas, la institución platense informó que ayer “Contín dio positivo de Coronavirus, se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la Institución hasta su total recuperación".

Nicolás Contín está aislado después de confirmarse que tiene Coronavirus. Gentileza.

A su vez, Ramírez, otro de los integrantes del plantel que dirige Maradona, se encuentra aislado en forma preventiva por haber tenido contacto estrecho con Contín.

En el citado amistoso, al que Maradona llegó tarde, el entrenador se abrazó y charlo con Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, si bien con barbijo, pero sin respetar los distanciamientos.