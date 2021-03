Marcelo Gallardo habló y dejó varias frases que hacen ruido

Siempre que declara, Marcelo Gallardo deja conceptos que tienen su repercusión en el mundo del fútbol. El entrenador de River dio una conferencia de prensa luego del entrenamiento de su equipo y en la previa del duelo con Arsenal del próximo sábado.

-"Le dije a Borré que no se apure a tomar decisiones. Va a tener posibilidades y lo importante es que cuando se defina, esté seguro. Luego el que tendrá la última palabra es él"

-"Lo de Sebastián (Driussi) es un deseo que él tiene desde hace un tiempo que no se pudo concretar en este mercado. Hoy no tengo ninguna información que no sea otra que el deseo del jugador"

-"Por lo que tengo entendido (sobre la frase de Riquelme) se lo gritó a unos periodistas que estaban ahí. Será en contra de ellos. Yo no me hago cargo por que tengo una opinión completamente diferente. Habría que preguntarle a él a que se refería"

-"Montiel será convocado para el partido con Arsenal. Si Angileri está bien también tendrá posibilidades de jugar"

-"No puedo hablar de eso (sobre la chance del Superclásico por Copa Argentina) y no me importa lo que hablen desde afuera. No puedo opinar de eso, por que tenemos antes un partido difícil que es contra Atlético Tucumán"

-"A mí no me interesa hablar tanto de los planteos de los rivales, pero el planteo rival está dentro de las posibilidades. Tenemos que intentar resolver situaciones y eso es bueno porque dependemos de nosotros. Tiene que ser un desafío, yo lo tomo así".

