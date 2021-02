Márquez quiere volver a disfrutar con la moto

Marc Márquez aseguró que su objetivo será volver a disfrutar del MotoGP. Gentileza.

El séxtuple campeón mundial de MotoGP, el español Marc Márquez, planteó su objetivo de "volver a disfrutar sobre la moto" después de perderse la el pasado certamen por un accidente sufrido la primera fecha en Jerez de la Frontera.

"Mi objetivo es disfrutar de la moto y poco a poco volver a ser tan rápido como era", afirmó durante la presentación virtual del equipo Honda para el nuevo Mundial que se iniciará el 28 de marzo en Qatar.

"Lo que hay que entender es que no puedes pretender después de diez meses lejos de la moto llegar a la primera prueba del certamen y ser el mismo", avisó el español.

"Es la primera vez que he estado tanto tiempo sin estar sobre la moto y no se cómo será la vuelta, pero la primera vez que me suba no será al ciento por ciento", afirmó.

El múltiple campeón Márquez aseguró que le costará ser competitivo. Gentileza.

Márquez se fracturó el húmero derecho el pasado 19 de julio al caerse en el primer Gran Premio de la pasada temporada, lesión que lo obligó a tres cirugías, la última en diciembre último.