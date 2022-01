Martínez sobre el offshore: “Estamos ante la potencialidad de otra gran noticia como fue Vaca Muerta”

A una semana de la aprobación de los estudios de impacto ambiental que habilitaron a la empresa Equinor a realizar la exploración sísmica de tres bloques offshore, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, habló en exclusiva con Energía On en una entrevista en la que cuestionó las campañas en contra de los estudios y advirtió que “si los desarrollos dan los resultados que esperamos, estamos ante la potencialidad de tener otra gran noticia para Argentina como fue Vaca Muerta”, desde donde se extrae un tercio del gas y el petróleo del país.

Martínez hizo una suerte de mea culpa y aseguró que “tendríamos que haber dado difusión a todo lo que hoy es el offshore en el país junto con el anuncio de la aprobación” de los estudios que habilitan la exploración sísmica de los bloques CAN 100, 108 y 114, a unos 300 kilómetros mar adentro de la costa bonaerense, en contra de cuyo desarrollo se han realizado varias manifestaciones.

El titular de Energía remarcó que “de dar resultados, la inversión es exponencial, el crecimiento de las inversiones va mucho más allá de los 724 millones de dólares de la exploración” y agregó que “no por nada (el expresidente de Brasil, Luiz Inácio) Lula (da Silva) dijo que Dios era brasileño cuando anunció el descubrimiento del Presalt”.

Martínez reparó que “cuando surgió Vaca Muerta también fue en medio de muchos cuestionamientos, de Greenpeace entre otros. Y estaría bueno que hoy vean lo que significa, porque hoy Vaca Muerta nos protege de la crisis mundial del gas, nos ayuda a exportar y en cada región incide económicamente más allá de Neuquén”.

Y no dudó en fustigar: “hay sensacionalismo, por ahí se repite sin pensar de verdad. Uno ve en Neuquén un río transparente como el Limay, cuando acá ves el Riachuelo. No todo es contaminante, todo puede desarrollarse con el control adecuado, pero no con campañas maliciosas”.

El secretario de Energía amplió el punto de vista y señaló que “el mundo hoy está en una crisis energética, con una brutal disparada del precio del gas natural licuado (GNL). Para el mundo esta exploración offshore es una gran oportunidad y los argentinos tienen que tomarlo de esa manera. Tenemos que llevar adelante esos desarrollos, alentar la capacidad de nuestros recursos naturales y tomarlo como una buena noticia para sustituir importaciones porque este invierno vamos a importar mucho gas a valores insólitos”.

Martínez indicó que “el Plan Gas.Ar ha sido muy exitoso, por eso los gasoductos están llenos, pero no nos blinda totalmente de estos vaivenes internacionales y la manera de hacerlo es aumentar la producción y el offshore es una de las posibilidades”.

Martínez alertó que desde el gobierno están “muy preocupados con las importaciones de gas para el invierno porque la necesidad de demanda de dólares se tremenda y sigue subiendo. Ya hicimos el cálculo tres veces, a 11, 17 y 24 dólares por millón de BTU -hoy los futuros se esperan en torno a 40- y con el nivel de consumo y la baja hidraulicidad, el invierno va a ser durísimo para las arcas del Estado y potencia aún más este tipo de proyectos y también el gasoducto a Vaca Muerta”.

“Positivo desde todo punto de vista”

Martínez defendió la autorización dada y tras enfatizar que se trata “de una medida del gobierno” aseguró que “esto es algo que ya se hace en Argentina en la Cuenca Austral y con buenos resultados. No es una actividad nueva sino algo que está funcionando hace décadas. Como peronista, y de un partido que nuestro líder era un ambientalista, la primera plataforma de offshore la compró (Juan Domingo) Perón en el 73”.

El secretario de Energía repasó que “hay 36 pozos en producción, 180 perforados sin ningún tipo de incidentes, la sísmica se ha estado haciendo sin ningún tipo de incidentes”. Además enfatizó que “no va a afectar al turismo porque las plataformas no se van a la ver desde la costa. Están a 300 kilómetros, es el doble de lo que hay de la Casa Rosada a Colonia (Uruguay), y además en Brasil que produce 2 millones de barriles por día, con plataformas más cerca, las playas están repletas. Esto no afecta al turismo”.

Como ejemplo, Martínez indicó que “no he visto conflictos frente a las costas de las provincias que hoy tienen en producción el offshore, ni tampoco las consecuencias que algunos plantean en redes sociales que va a generar”.

Y remarcó “no hemos tenido ningún accidente en la historia argentina del offshore, pero como toda actividad hay que hacerla lo mejor posible y por eso desde Ambiente se ha planteado exigencias mayores a las normales para esta sísmica”.

Críticas maliciosas

En el repaso de las críticas vertidas, Martínez indicó que “tampoco se afecta a la pesca, porque por vemos el caso de Noruega que tiene un enorme desarrollo offshore que convive con la industria pesquera”. Y planteó que le “llama la atención que porque sea aquí se sobredimensiona como si lo que pasa en el resto de Argentina no interesa. Es algo que se está haciendo y no ha traído estas complicaciones que plantean que se pueden llegar a dar”.

El secretario de Energía arremetió indicando que “muchos de los que cuestionan esto no dejan de consumir energía, por algo batimos el récord hace pocos días. Son una pequeña minoría muy intensa, pero la gran mayoría está demandando energía”.

Entre quienes cuestionó se encuentra el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, sobre quien sostuvo que muestra “una posición especuladora, más mediática que analizada”. Y agregó que el offshore “va a traer desarrollo a toda la actividad, como en Neuquén vemos el impacto positivo, acá veríamos una generación de empleo muy concreta y buena parte de eso en las localidades de la costa”.

“La soberanía energética tiene que ver con esto, con desarrollar toda nuestra potencialidad. Esta es una muy buena noticia para Argentina, por la actividad que va a generar y la capacidad de reducir importaciones y producir dólares que es un tema que hoy es crítico”, sostuvo Martínez.