Más de un millón de pesos para el refugio de mujeres de San Martín

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández encabezó el anuncio de un programa de obras públicas con perspectiva de género. Incluirá el envío de 1,3 millones de pesos al refugio de mujeres de San Martín de los Andes. La intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, fue parte de un panel que compartió con 30 pares de otras localidades, aunque la suya no recibió anuncios en particular.

En San Martín de los Andes, si bien se habían iniciado las gestiones, no estaban al tanto del anuncio presidencial por lo que recibieron con alegría la consulta de RÍO NEGRO sobre el tema. La secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Natalia Vitta, explicó que elaboraron la presentación junto a la Secretaría de Planificación Técnica y que ya habían recibido la documentación para avanzar con el envío de fondos.

El dinero estará destinado al equipamiento de la casa integral, como cocina y baño, para albergar a unas 10 personas. El espacio está siendo construido por la Provincia con el sistema Corfone (de placas de madera) sobre un terreno cedido por el Municipio. Luego, será gestionado por personal municipal.

De esta forma, San Martín de los Andes es uno de los tres municipios que recibirá fondos como parte del plan Argentina Hace para su centro integral de mujeres. Los otros son Río Grande (Tierra del Fuego), al que se destinarán 25 millones de pesos y Trelew (Chubut), 17,6 millones.

Se informó, también, que el Ministerio de Obras Públicas, en articulación con la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, realizará la construcción de los dos primeros Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en el partido bonaerense de Quilmes y en la ciudad pampeana de Santa Rosa, por una inversión de 90 millones de pesos.

Los anuncios estuvieron acompañados por un panel de 30 intendentes e intendentas de distintas localidades, entre las que se encontraba Sepúlveda. Si bien no hubo anuncios para Rincón de los Sauces, la mandataria manifestó su apoyo a la política de género y auguró que la finalización del hospital esté entre las priodidades de Nación.

Rincón de los Sauces, al igual que Aluminé, cuenta con un edificio destinado a ser un refugio de mujeres que nunca se puso en marcha. Los dos municipales que funcionan son el de Cutral Co y el de Las Lajas, mientras el único de Provincia es el "Madre Teresa", de la capital. Provincia incluyó en el presupuesto de este año la construcción de su propio edificio y la apertura del de Zapala, Plottier y Chos Malal.

El refugio de Zapala estaba en marcha desde hace años, pero no se finalizó porque Nación no envió los fondos. Con la reactivación se esperaba inaugurarlo para el aniversario de la localidad, pero la pandemia hizo imposible cumplir los plazos. El de Chos Malal tiene terreno asignado por el Municipio, a la espera del edificio. En Plottier, indicaron desde la intendencia, no se recibieron fondos de Provincia ni de Nación, por lo que Gloria Ruiz decidió culminarlo con fondos propios.