Más del 50% de los barilochenses está vacunado

La mitad de la población ya está vacunada contra el Covid-19 en Bariloche. Hasta el momento, se aplicaron 76.200 dosis en una población estimada de 139.000 habitantes.

El jefe del DAPA (Departamento de Actividades Programadas para el Área), Víctor Parodi, detalló que, del total de vacunas colocadas, unas 60.000 personas ya cuentan, al menos, con una dosis. También recalcó 38.000 habitantes tienen menos de 18 años.

Ante la disponibilidad de vacunas, el ritmo es bueno y, en las últimas semanas se aplican entre 1.100 y 1.200 dosis a diario.

“De acá al miércoles, estamos terminando con el segmento de 35 a 39 años y ya empezamos a citar para jueves, viernes y fin de semana, a la población de 30 a 35 años. Tenemos 3.900 inscriptos”, detalló.

Recalcó que un porcentaje de la población no se inscribe; otro grupo no responde a los llamados de citación al vacunatorio y, otros simplemente no acuden al gimnasio municipal 1.

“Cuando llegamos a un porcentaje de la población objetivo (al 90%), empezamos a avanzar con otros grupos etarios. Pero entre medio, liberamos para que aquel que no pudo venir antes, se acerque sin turno. Si nos quedamos esperando un 100% de la respuesta de un grupo, no podemos avanzar”, acotó Parodi.

Contó que el grupo de trabajo abocado a la vacunación está subdividido. Por un lado, hay tres grupos de “llamadores” (encargados de contactar a los inscriptos) que pertenecen al municipio, al área de Desarrollo Social de la provincia y al hospital Ramón Carrillo. Por otro lado, en el gimnasio municipal 1, un grupo de voluntarios de Desarrollo Social se encarga de la parte administrativa (la identificación de la población y el armado del carnet de vacunación); mientras que los enfermeros y agentes sanitarios vacunan y cargan la información en una aplicación del programa nacional a fin de que esa persona quede identificada. “Es un proceso burocrático pero necesario”, confió Parodi.

Advirtió que si bien la vacunación “está sujeta al producto, somos optimistas. Estar citando a los de 30 y empezar a inscribir a los mayores de 18 es un avance grande. Después si llega la segunda dosis es otro tema que atraviesa a Bariloche y al país”.

Respecto a la caída de contagios a menos de 600 y la ocupación de camas en terapia intensiva, Parodi fue cauto: “En cuatro semanas, sabremos si ese optimismo se potencia o no. Son dos los caminos: la vacunación y las medidas de cuidado. No terminará la pandemia pero nos permitirá tener una vida con menos restricciones”.

Reconoció que hay cierta gente que rechaza la vacuna Sinopharm o la Sputnik -porque no sirve para viajar a Europa-, prima “la visión sanitaria”. “Lo que nos interesa es que la vacuna que hay esté en el brazo de una persona. Si viene alguien con una situación porque viaja, no es nuestro problema. La vacunación no es obligatoria, es un bien común”, resaltó.

Destacó que constantemente, ven casos de ansiedad y angustia en el vacunatorio. “Muchas veces, les digo a los chicos que puede haber alguien que se queje, pero el 99% sale conforme. Nos guste o no, la vacuna da esperanza. Y en la medida en que nos vacunemos todos, muchas familias podrán reencontrarse”, dijo.