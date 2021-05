Más saludos por los 109 años

Valcheta

Por la presente me permito saludar y felicitar a todo el equipo del Diario Río Negro en oportunidad de este nuevo aniversario.



La llegada del diario todos los días constituye un acontecimiento grato para los lectores. A mí, en particular, me gusta más la edición en papel porque tiene olor a tinta, porque espigo las notas que más me gustan, porque puedo resolver el crucigrama, pero también suelo entrar a la edición digital, acorde con los nuevos tiempos.



Desde hace casi 50 años soy colaborador esporádico del mismo, agradeciendo siempre el espacio que se brinda a mis notas, ya sean culturales, de interés general o de opinión. Jamás fue observada alguna de ellas permitiendo que me exprese con total libertad.



La sección de Cartas de Lectores merece un párrafo aparte: permite poder expresar opiniones y reclamos, teniendo una repercusión importante. garantiza el derecho de peticionar ante las autoridades. En mi caso personal he utilizado en forma asidua ese espacio. Como escritor agradezco el generoso espacio que se brinda a mis notas. Por muchos años más.

Jorge Castañeda

DNI 8.569.045