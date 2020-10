Mascardi: Fernández y Carreras acordaron una mesa con fuerzas políticas

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández recibió a la gobernadora Arabela Carreras, abordando el conflicto de las ocupaciones mapuches en la zona Andina de Río Negro y concluyeron con “la creación de una mesa de diálogo con la participación de las fuerzas políticas de Río Negro”.

Al concluir el encuentro en Casa Rosada, la mandataria lo calificó de “excelente”, “con mucha escucha y muchas coincidencias en el análisis de los problemas y las soluciones”, focalizándolo -esencialmente- en la “situación en la zona de Villa Mascardi”.

Adelantó que se coincidió en la “necesidad de una mesa de dialogo, que le vine a presentar, con la participación de las fuerzas políticas de Río Negro. El presidente habló con la ministra (de Justicia, Marcela) Losardo, y se va a involucrar directamente” y, tal vez, concurra a Río Negro para participar.

“Tengo mucha expectativas de poder encaminar la situación”, explicó Carreras mientras dijo no sentirse “intimidada pero si me preocupa. Sirvió lo que sucedió con mi presencia, pues puso en evidencia” e hizo visible “el problema y lo que viven los vecinos en forma permanente”.

Consideró que este “grupo que tiene su reivindicación, pero tiene que realizarla en el marco de la democracia y de las leyes. No se cuestiona su posicionamiento sino el modo. No se pueden cortar rutas, no se puede tomar tierras en forma irregular, y las autoridades también debe ser respetadas”.

Admitió que habló con el presidente del posicionamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que conduce la rionegrina Magdalena Odarda. “Cuestionamos su rol en Río Negro, lo abordamos y quedamos que habrá un diálogo directo con la ministra Losardo, que es quién depende. Si está ella está garantizada la mirada del presidente sobre la situación”.