Masivo reclamo en Las Perlas por la falta de atención médica

Vecinos de Balsa las Perlas realizaron una masiva caravana por el paraje en reclamo por la falta de atención médica en el sistema de salud pública. Alrededor de 50 vehículos recorrieron las arterias principales de centro urbano que forma parte del municipio de Cipolletti.

El pedido de una mayor cobertura sanitaria es un viejo reclamo en el paraje que se acentuó luego de la muerte de una docente. El 9 de julio pasado Andrea Ferrero falleció mientras era derivada a un centro de salud en un auto particular ya que en ese horario no había ambulancias ni personal de salud a disposición. A pesar de los llamados al hospital de Cipolletti, la asistencia no llegó a tiempo.

Actualmente, el centro de salud funciona de 7 a 22 horas. El pedido de los habitantes de Las Perlas es que haya cobertura las 24 horas, tanto en atención médica como en el servicio de ambulancia. Desde el inicio del aislamiento por la pandemia del coronavirus, se dispuso ese nuevo régimen de atención. Antes solo funcionaba de 7 a 17.

Vecinos del lugar indicaron que la directora del hospital, Claudia Muñoz, se comprometió a resolver la demanda a fin de mes. El principal inconveniente es el hospedaje para el personal de salud. Los cargos están creados pero falta resolver la situación habitacional. El año pasado hubo algunos avances para alquiler un vivienda pero finalmente el acuerdo no prosperó.

Los vecinos se reunieron en una esquina de la avenida del Trabajador que lleva el nombre de Daniel Viedma, un joven referente barrial que falleció el 8 de junio a causa de una grave enfermedad. Desde allí recorrieron varios sectores del paraje y retornaron a ese puntos donde finalmente la caravana de dispersó. Muchos vecinos acompañaron el reclamo desde sus viviendas con aplausos y carteles.

Juan Villarreal, periodista de Las Perlas, destacó que hace varios meses que los funcionarios viene prometiendo resolver la situación. "En principio lo iban a implementar en mayo, luego en junio. Ahora el compromiso es que desde el 1 de agosto estará resuelto", indicó. Agregó que los argumentos de los funcionarios municipales y provinciales es que no hay logística ni presupuesto.

Es el segundo reclamo durante la pandemia. El 9 de junio se realizó la primera caravana de la que participaron más de 60 vehículos. Además del pedido de la atención médica, los vecinos reclaman que se avance con la regularización del sistema eléctrico en los barrios que aun no cuentan con el servicio.

Hace menos de un mes, la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación del Frente de Todos dirigido al Ministerio de Salud para que "de manera urgente" se implementen las medidas que sean necesarias y disponga los recursos adecuados para la protección, prevención, atención y asistencia sanitaria a la toda la población.

Tas la muerte de la docente, la banca opositora volvió a reclamar el cumplimiento de la cobertura sanitaria.