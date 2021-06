Masterchef Celebrity: Claudia Fontán pidió disculpas y el jurado la sancionó

La noche del martes en "MasterChef Celebrity" ue una de las más accidentadas de la temporada.

Cuando los participantes se encontraban cocinando, a la actriz se le cayó su toffee al suelo e inmediatamente decidió levantarlo con sus manos para incorporarlo con el resto de la preparación.

Y cuando Damián Betular le preguntó si había levantado lo que se había caído al piso, la participante respondió: "No, no, te juro que no", olvidándose de que las cámaras lo habían registrado.

Este miércoles, llegó el pedido de disculpas de Claudia Fontán: “Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi, pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto”, comenzó su descargo.

“Eso es lo que más me genera angustia y mucha vergüenza. Disculpen que me ponga así, es que me late fuerte el corazón. no sé cómo hablar de esto porque me avergüenza mucho”, continuó con lágrimas en los ojos.

Luego le pidió al jurado y a la producción: “Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mí es muy importante y por respeto ustedes, a mis compañeros, a Santi al público, les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación, si esto se me permite para poder seguir cocinando en esta cocina que yo respeto mucho. Quedo a disposición de lo que ustedes decidan con respecto a mí”.

“Este jurado va a tomar cartas sobre el asunto”, señaló Donato De Santis, la sanción fue comunicada por el jurado al final del programa. Cuando ya todos los participantes habían hecho el desafío, que era hacer un plato Belga, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis se dirigió a Fontán para decirle: "No vas a tener estrella de acá y mientras dure el certamen. Cocines o no el mejor plato vas a estar todos los domingos en la gala de eliminación", afirmó Martitegui marcando el castigo que se aplicaba a partir de este momento.

La respuesta de la Gunda fue: "quedé a disposición de lo que dijera el jurado y si decidieron esto estoy totalmente de acuerdo".

Sin embargo el público no quedó de acuerdo con la decisión del jurado e hicieron un fuerte descargo en las redes sociales. Twitter una vez más se convirtió en el lugar donde los seguidores del reality se expresaron pidiendo la expulsión del certamen de la cocinera y la descalificación.

de los creadores de “Saquen a Samanta de Bake off” llega “Eliminen a Gunda de Master Chef” #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/lsE6gCGpNh — m’♡v ⊬gdm|ddt 🇦🇷 (@91otbxfalling) June 3, 2021

Creo que como hubo sancion para Alex, tendria que haber una para la Gunda. Eso seria lo más justo. — Juli Giannobile (@JuuliGiannobile) June 2, 2021

No comparto para nada lo que hizo la gunda, sostener con esa firmeza que no levanto del piso cuando se vio claramente que si, me parece cualquier y más que los jueces no pidieron el tape. Espero alguna sanción futura, se me cayó una ídolo #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity — Aguus ﮐ Ļ (@AgusS_SL) June 2, 2021

Es del certamen masterchef, Claudia Fontán, gunda, actriz, es parte y ayer levanto algo del piso y lo puso en una tarta y juro que no lo había hecho y dos jurados la comieron pero hoy lloro cual magdalena y la sanción se quedo corta, a otros lo echaban del programa por algo asi — Sirena 💛 bichito de luz (@dramacito) June 3, 2021