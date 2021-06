Qué dijo Claudia «la Gunda» Fontán sobre su accidente en Masterchef Celebrity 2

Claudia "la Gunda" Fontán habló este mediodía sobre el incidente que se vio anoche en la gala de Masterchef Celebrity 2, por Telefé, luego de que tuviera un percance con el caramelo Toffee que levantó del piso para poner en la preparación que luego presentó ante los chefs del jurado.

Aún atónita por el episodio, la actriz y participante declaró que "te juro que no lo puedo creer". "Es el claro ejemplo de cuando la presión o los nervios te nublan", relató sobre sus sensaciones ante las imágenes, que fueron grabadas días atrás.

Fontán fue entrevistada por un movilero de Intrusos, en América, y sostuvo que cuando vio las imágenes "no lo podía creer, me fui a la banquina. No pude dormir después".

La consigna fue una preparación dulce en homenaje a la princesa de Gales Diana Spencer. El postre favorito de la Lady Di era Banoffe Pie, una tarta con masa de galletitas, cubierta con una mezcla de crema de banana y un toffee a base de gelatina.

El gran secreto del postre es el frío en el relleno para lograr la consistencia. En ese contexto, todos los participantes desfilaron hacia el abatidor y Claudia Fontán fue la más afectada, cuando a la vuelta se le cayó la fuente donde llevaba el caramelo al piso.

La actriz contó que en los próximos episodios habrá novedades sobre su accionar: "esto sigue, obvio. Lo que tenga que decidir el jurado lo respeto. Respeto a los jurados, a todo lo que se hace ahí", agregó.