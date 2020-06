Maxi Morales, el atleta que fotografía Las Grutas y pide que los deportistas puedan salir en Roca

Su nombre brilla en las competencias de triatlón y en las crónicas deportivas es rutina verlo en lo más alto del podio. Pero a los 42 años, después de tanto correr, pedalear y nadar, el destino le tenía preparada una sorpresa: quedarse varado en Las Grutas con una cámara a mano.

Flamencos en Las Grutas. Foto: Maxi Morales



Maxi Morales llegó a la costa rionegrina con su mujer Victoria Escudero el 13 de marzo y dos días después se cerraron las rutas por la pandemia. Obligados a permanecer en el loteo abierto Horizonte Azul dos km al sur de la última bajada, donde pudo armar circuitos para entrenarse, se dedicó también a retratar la naturaleza que lo rodeaba.

Panorámica de Las Grutas. Foto: Maxi Morales

“De chico lo veía a mi papá Bernabé con la cámara. Era bueno. Lo recuerdo sacando por todos lados. Siempre me gusto la fotografía y más cuando empecé a correr, veía lugares impresionantes en las montañas, ríos, lagos y pensaba ‘qué lindo sería sacar una foto y poder mostrarla’ cuenta.

Lo que deja al descubierto la baja mar. Foto: Maxi Morales

"Mi papá vivió de la fotografía unos años y congeló recuerdos que aun guardamos. Hoy tengo la chance de practicar y cada día me atrapa más”, explica vía WhattsApp.

Piedra libre. Foto: Maxi Morales.

Con la flexibilización paulatina de la cuarentena en la costa, tiene más margen para recorrer la zona en los días y horarios permitidos.

Postales dela costa. Foto: Maxi Morales.

Así, entre sus clics, aparecen vistas de la villa balnearia, pescadores rodeados de gaviotas, amaneceres y atardeceres en el mar, olas que estallan contra las rocas, perros que caminan solitarios en la playa cerca de los médanos.

Flamencos. Foto: Maxi Morales

Una de sus preferidas es la de los flamencos que levantan vuelo.“Me hacen acordar a mi mamá. Partió un 10 de junio hace siete años y cuando los veo volar hacia el cielo me acuerdo de ella, son cosas que uno siente”, cuenta Maxi.

Amanecer en Piedras Coloradas. Foto: Maxi Morales

“La fotografía inspira momentos únicos, estoy acá y trato de mostrar lo que veo a quienes ahora no pueden mirar esto. Escucho consejos, pruebo, manejo los parámetros de la máquina sin poner el automático. Y así voy aprendiendo y descubriendo este mundo increíble”, dice.

Piedras Coloradas. Foto: Maxi Morales

A pesar de que ya podría volver a Roca, decidió permanecer en la costa, donde ya se puede practicar actividad física todos los días de 10 a19 respetando los protocolos.

Postales de la costa. Foto: Maxi Morales

“Me quedo en Las Grutas porque estoy más libre y no corremos riesgos. Al estar aislados del pueblo y no tener ningún caso es más seguro para nuestra salud. Sé que mis tres hijos están bien con mi familia en Roca, respetando los protocolos. Y eso me tranquiliza”

“Me gustaría que habiliten las salidas de deportistas en Roca”

“En Roca estaría en la misma situación que todos y creo que la salud mental es fundamental cuidarla -señala Maxi-.. Se podría permitir con restricción de un profesor con dos alumnos como máximo y respetar el distanciamiento, como el protocolo del barbijo y el alcoho en gel. El tapabocas se debe usar cuando uno se acerca a otra persona, pero en las bardas no es necesario y solo se podrían permitir las salidas en las zonas de barda norte y sur.

Continúa: "Y empezar de a poco: lunes, miércoles y sábados salidas de bici, martes jueves y domingo salidas de running, máximo dos personas con medidas de seguridad y salud. Y poner una franja horaria seria ideal. Planteo esto porque los contagios no fueron de deportistas, pero lo hago a modo de dar una idea y no de exigir a la autoridades y profesionales que tienen más claro el tema”.

Tips de un experto para cuidar el cuerpo

Gimnasia. “45’ por día en una bici fija ayudan a empezar a activar el metabolismo y a consumir las calorías de los alimentos. Esto se puede hacer unas 3 semanas y después incrementar gradualmente de a 10’ más hasta lograr una hora de actividad, hará que sea un hábito. Si no tienen bici hoy está de moda actividades como body system, pueden encontrar videos con ejercicios y clases acordes a cada uno. Dedicar una hora de las 24 a la salud es muy recomendable!

Maxi no usa el barbijo para correr. "Es contraproducente para un deportista. Pero me lo pongo si me cruzo con otra persona".



Alimentos. "Algunos consejos para que cuides de tu forma fisica quedándote en casa: en especial tener cuidado con el consumo de harina, azúcar común y sal que no ayudan a una dieta equilibrada. La ansiedad es uno de los factores que por encierro o limitaciones te provocan consumir alimentos más de lo normal... Yo trato de comer lo más saludable posible: me gustan los panqueques de avena, banana, huevo y miel. Esto me aporta carbohidratos, proteínas y sacian el apetito".