Volver al mar: así fue el regreso de los deportes náuticos en Las Grutas

Deslizándose en las olas. O a los saltos. Como esos animales acuáticos con los que se cruzan cada vez que se internan con la tabla. Así se los vio el miércoles en Las Grutas, que fue el día en el que pudieron retomar el contacto con el mar. Tras una cuarentena que, desde marzo, los mantuvo alejados del agua.

“Teníamos tantas ganas de arrancar. Ahora, al menos tres veces por semana, de 10 a 17, vamos a poder practicar kite surf y kite foil, nuestra nueva pasión” contó Iván Carpintero, que es titular de una escuela local, llamada Costa Sur.

Las velas volvieron a la arena. Fotos: Martín Brunella

Es que en la localidad ahora, dentro de las tres jornadas que se dedican a la recreación (miércoles, viernes y domingos) se pueden realizar deportes acuáticos y al aire libre, exceptuando los de contacto. Y esa noticia provocó que todos los colegas y alumnos de Iván decidieran disfrutar en la tercera bajada de Las Grutas del reinicio de esas actividades.

Saltos en el mar. Fotos: Martín Brunella.

“Acá ahora se está imponiendo el kite foil, que es una disciplina que hace 3 o 4 años se está trabajando con más empeño a nivel internacional, sobre todo en materia de equipos e implementos. Además, es un deporte olímpico, y un alumno nuestro, Juan Dowley, se está preparando para el Panamericano” contó el ‘profe’.

Iván Carpintero, el profe. Y el barbijo del nuevo protocolo. Fotos: Martín Brunella.

En el mar los grupos se dividieron. Los que hacen foil en lugar de apostar a la velocidad se deslizan, porque a la tabla se le suma un mástil y una especie de ‘aleta de tiburón’. Ellos se pasearon largas horas sobre el agua. Y los amantes del kite tradicional volvieron a gozar de esos saltos que los llenan de adrelina.

La postal que se extrañaba en Las Grutas. Fotos: Martín Brunella.

“Presentamos protocolos para estas actividades, pero no son deportes de contacto, así que no nos varió demasiado la práctica. Lo único es que después solíamos juntarnos a tomar mate o a comer algo, pero eso sí que por un tiempo largo no lo podremos hacer” se lamentó Carpintero.

El miércoles pasado volvieron los deportes náuticos a Las Grutas. Foto: Martín Brunella.

La cita fue a las 10 de la mañana, y cerca de 23 jóvenes se fueron sumando de a poco, hasta que la tercera bajada recuperó el dinamismo que la suele acompañar habitualmente, ya que es el escenario elegido para gozar de los deportes de agua. Por eso, las tablas, las pequeñas velas y los deslizamientos volvieron a formar parte de las postales del lugar. “Se extrañaba mucho” reconoció Iván.

Después de más de dos meses se aprontaron los equipos para volver al mar. Foto: Martín Brunella.

La buena nueva es que estas disciplinas se están popularizando en la localidad. La escuelita de Carpintero, por caso, ya cuenta con 5 instructores, porque son muchos los que se acercan para tomar clases. “El rango de edades también es muy amplio, tenemos chicos desde 10 años y gente de 70. Por ahora a los adultos mayores no podremos darles clases, porque son población de riesgo por la pandemia, pero hay muchos que se anotaron” contó el hombre.

Lo cierto es que, nuevamente, el mar podrá disfrutarse. Al menos tres veces por semana. “De a poco volveremos a la normalidad” se esperanzó Iván.

El regreso de los deportes acuáticos y al aire libre

Desde esta semana en la localidad se autorizó la práctica de buceo, navegación a vela, kite surf, kite foil, windsurf y otros deportes acuáticos.

Además, la arquería, la equinoterapia, el atletismo, el golf, el tenis y las prácticas con skate también podrán retomarse. Se podrán practicar miércoles, viernes y domingo de 10 a 17, en las franjas que fueron creadas para la recreación y el esparcimiento.

Ya se había autorizado la pesca deportiva y de subsitencia, que se puede efectuar todos los días de 10 a 18, bajo un estricto protocolo. Ahora, con estas nuevas flexibilizaciones, de a poco el uso de las playas y el espacio al aire libre volverá a cobrar el dinamismo habitual.

Cabe recordar que días antes de que se anunciara el aislamiento social obligatorio dispuesto a nivel nacional las playas se cerraron al público. Volvieron a abrirse a finales de abril.