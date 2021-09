“Me quiero ir”: Hernán de Bake Off quebró en llanto y sufrió un ataque de nervios

En la primera noche de eliminación de la tercera temporada de Bake Off Argentina, Hernán sufrió un ataque de nervios. Todo comenzó cuando se desmoronó su bizcochuelo. La consigna del día fue realizar, en dos horas y media, una torta de 20 centímetros de alto con decoración estilo candy.

"No pierdas la calma. Es momento de respirar, tranquilidad", le aconsejó la conductora del reality Paula Chaves. "Me estoy sintiendo muy mal. Me quiero ir, te juro", le dijo el participante a una compañera. "Angustia, mal humor, nervios… todo estoy pasando", siguió.

Minutos después, su frustración continuó al ver que se le había roto el plato donde pensaba presentar su torta. "Estoy muy angustiado, muy nervioso", reiteró y quebró en llanto.

“Me falta el aire”: los nervios le jugaron una mala pasada a Hernán que se descompensó mientras cocinaba su torta 😰 #BakeOffArgentina pic.twitter.com/6IjXbAgvGf — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) September 20, 2021

"Me siento descompuesto. Me falta el aire. Me quiero ir de acá. Deseo irme en este momento", agregó uno de los favoritos del certamen entre lágrimas. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un consejo de la jurado Dolly Irigoyen.

A la hora de juzgarlo, Pamela Villar expresó: "Si no te hubiera visto y veía esta torta, nunca hubiera dicho todo lo que pasó. Mirá lo que hiciste… tratá de tomar fuerzas de lo que vas logrando y no de lo que no te sale como esperabas".

Dolly, por su parte, fue más exigente: "La mejor forma de aprender es prueba y error. El bizcocho no es rico, no te representa. Superación, subir escalones… largá lo que te pasa".

Por último Damián Betular lo incentivó: "Lo que pasa en la carpa no es muy difícil a cómo trabajamos los pasteleros, muchas veces con presión. El talento que tenes debe ir acompañado. Yo confío en vos que lo vas a poder superar".

Gabriel, el primer eliminado

El primer eliminado de la nueva temporada de Bake Off, fue Gabriel. "Hace seis meses que empecé a hacer tortas. Estar acá es un privilegio", reconoció el taxista. Y sumó: "Fue un placer haber estado acá. Estoy muy contento, fue un honor".

Gabriel es el primer eliminado de #BakeOffArgentina Él es taxista 🚕 pero hace 6 meses descubrió su amor por la pastelería y se animó a participar de la competencia más dulce 😍 Para nosotros, ¡eso ya lo hace un ganador! 💪 pic.twitter.com/ItDLo2oUT6 — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) September 20, 2021

Por su parte, por su gran trabajo, Emiliano fue elegido por el jurado como "pastelero estrella de la semana".

Los que siguen en carrera

Tras la salida de Gabriel, 13 participantes buscarán ganar el certamen, consagrarse como el "mejor pastelero amateur de la Argentina" y llevarse el premio económico de 1.500.000 de pesos.

Ellos son: Kalia, Ximena, Hernán, Celeste, Facundo, Gianlucca, Carlos, Silvina, Gino, Belén, Paula, Gisela y Emiliano.